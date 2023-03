Home Gerüchte Spannend: So sollen die neuen Touch-Tasten im iPhone 15 funktionieren

Spannend: So sollen die neuen Touch-Tasten im iPhone 15 funktionieren

Die kapazitiven Tasten im iPhone 15 Pro sollen recht interessante Eigenschaften aufweisen: Einige der offenen Fragen könnten sich durch neue Leaks ein wenig klären.

Im neuen iPhone 15 Pro und Pro Max sollen erstmals keine physischen Tasten mehr verbaut sein. Stattdessen werde Apple auf haptische Elemente setzen, wie verschiedene Leaks mehrfach andeuteten. Nun sind einige recht spannende Details zu den Eigenschaften dieser Tasten aufgetaucht.

So soll Apple in den neuen iPhones einen neuen Chip einsetzen, der den Ultra-Energiesparmodus der aktuellen iPhones übernimmt. Er erlaubt es, die Geräte auch bei leerem Akku noch für eine gewisse Zeit per Wo ist zu lokalisieren und hält Apple Pay Express für fünf Stunden funktionsfähig, auch wenn der Akku leer ist. Der neue Chip kann aber noch mehr.

Wie wird die Lautstärke gesteuert?

Er wird dafür zuständig sein, dass auch im ausgeschalteten Zustand die neuen haptischen Tasten einschließlich der Power-Taste betätigt werden und die Eingaben erkannt werden können, was eine nicht zu unwichtige Frage in Hinblick auf die praktische Nutzung ist. Wie lange dies bei vollständig leerem Akku möglich ist, ist nicht klar, allerdings stellt sich diese Frage auch nicht so dringend.

Die Lautstärke kann der Nutzer laut des neuen Leaks in Zukunft entweder per Wischen nach oben oder unten auf der neuen Taste, oder mittels Drücken aufs untere respektive obere Ende einstellen. Hierbei soll eine Art 3D-Touch zum Einsatz kommen. Je stärker der Nutzer drückt, desto schneller wird die Lautstärke in die gewählte Richtung geändert.

Derzeit würden beide Verfahren getestet, so der Leaker, der im letzten Jahr bereits zutreffend die Dynamic Island voraussagte. Welche Methode letztlich genutzt wird, sei noch unklar, allerdings werde es möglich sein, die Verfahren softwareseitig zu steuern. Denkbar wäre es so, dass sogar der Nutzer eine entsprechende Einstellung vornehmen kann.

