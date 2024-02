Home Daybreak Apple Apple Music als Umzugshelfer | RCS wegen China | EU untersucht TikTok – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Am iPhone wird es bald schon RCS geben, dieser de facto Nachfolger der SMS, der sich nie richtig durchsetzen konnte, hat dennoch unbestreitbar seine Vorteile. Doch die Hintergründe seiner Einführung am iPhone könnten anders aussehen, als zuvor vermutet.

Apple wird das iPhone wohl demnächst mit RCS ausstatten, das hatte das Unternehmen schon im letzten Jahr verkündet. Lange war allerdings vermutet worden, die EU und ihr DMA seien dafür maßgeblich verantwortlich. Nun steht aber eine andere Möglichkeit im Raum. RCS ist so oder so keine schlechte Sache, wenn man mit Nutzern von Android per Nachrichten-App kommunizieren möchte.

Apple Music will beim Import von Playlisten helfen

Das ist durchaus praktisch und spart mit unter jede Menge Zeit: Bislang können Nutzer ihre umfangreichen, teils Jahre gepflegten Playlisten nur durch oft kostenpflichtige Drittdienste zu anderen Streaming-Apps übertragen, Apple Music bietet diese Funktion vielleicht bald für alle Kunden. Allerdings: Nur der Import wird unterstützt, wer dem Dienst den Rücken kehrt, muss sich doch wieder nach einem Umzugshelfer umschauen.

EU untersucht TikTok

TikTok ist kontrovers, doch bei jungen Nutzern besonders beliebt. Bei ihnen entfaltet die App aber auch eine Suchtgefahr, außerdem steht es mit dem Datenschutz wohl nicht besonders gut, daher hat die EU-Kommission eine Untersuchung gegen TikTok eingeleitet. Wie lange sie dauert, steht dahin, ebenso das mögliche Strafmaß.

Es gibt neue Betas für iOS 17.4, macOS Sonoma 14.4, watchOS 10,4 und tvOS 17.4. Und iOS 17.4 verrät nun mehr über den Batteriezustand des iPhones, allerdings nur auf aktuellen Modellen.

Apple TV+ wächst schon wieder.

Wer Gefallen an den Produktionen von Apple TV+ findet, kann sich freuen: Der Dienst erhält schon wieder neuen Content, wir liefern die Details.

Zwei neue Farben fürs iPhone 16 Pro sind im Gespräch.

Womöglich kommt eine Art Gold zurück und zwar als mögliche Farbe fürs iPhone 16 Pro. Diese und noch eine weitere neue Farbvariante sind aktuell im Gespräch für die neuen iPhones, die im Herbst auf den Markt kommen.

