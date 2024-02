Home Apple Steckt China dahinter? RCS am iPhone hat womöglich andere Hintergründe

Das iPhone wird bald auch den RCS-Standard für Messaging unterstützen, Apple hatte diesen Schritt bereits letztes Jahr angekündigt. Doch es war womöglich nicht die EU, die Apple dazu gebracht hat, seine ablehnende Haltung aufzugeben, sondern China. Am Ergebnis dürfte es nicht viel ändern.

Apple steht kurz davor, eine lang gepflegte Verweigerungshaltung aufzugeben: Am iPhone wird es bald auch eine RCS-Unterstützung geben. Diese Funktionalität soll im Laufe des Jahres eingeführt werden, wie Apple letztes Jahr schon kommuniziert hatte.

Was bedeutet das?

Wenn iPhones den RCS-Standard unterstützen, können iPhone- und Android-Nutzer über die Nachrichten-App hoch aufgelöste Fotos, Videos, Sprachnachrichten, Standortdaten und Dateien austauschen, wie in WhatsApp oder iMessage.

Dabei wird verschlüsselt, jedoch nur auf Transportebene. Der RCS-Standard wird von Google bereits seit geraumer Zeit in Androids Messages-App eingebaut. Gerade in Deutschland und anderen europäischen Märkten mit einer eher geringen Verbreitung von iPhones wäre eine RCS-Unterstützung ein deutlicher Zugewinn an Komfort.

War China der Auslöser?

Lange wurde vermutet, der Digital Markets Act der EU habe Apple veranlasst, RCS zu unterstützen, nachdem man sich so lange ablehnend gezeigt hatte, doch diese Annahme hat einige Schwachstellen. Einerseits hatte die EU neulich erst mitgeteilt, iMessage nicht als Gatekeeper einzustufen, wodurch Apple nicht gezwungen wäre, eine solche Erweiterung vorzunehmen.

Andererseits erwähnt der DMA an keiner Stelle explizit den RCS-Standard als eine mögliche Anforderung im Rahmen einer Öffnung.

Nun hat der bekannte Apple-Kenner John Gruber eine andere Theorie und bezieht sich dabei auf Quellen, mit denen er gesprochen hat: China könnte hinter der überraschenden Entscheidung Apples stecken.

Das dortige Informationsministerium hatte bereits im Sommer 2023 eine Stellungnahme zur Unterstützung von RCS in 5G-Geräten bei Apple angefragt. Apple indes wird sich stets beide Beine ausreißen, um die chinesische Staats- und Parteiführung zufrieden zu stellen, unterstrich John Gruber. Für Apple ist der chinesische Absatzmarkt wichtiger als der US-Markt.

