Apple TV+ kündigt mit „Prime Target“ neue Thrillerserie an

Spätestens mit den zahlreichen Ankündigungen für dieses Frühjahr hat sich Apple TV+ auch quantitativ zu einer Alternative für Prime Video und Netflix aufgeschwungen. Eine interessante Serie wurde nun ohne konkreten Starttermin angekündigt, die Fans von Mathe und Geheimagenten in ihren Bann ziehen soll.

„Prime Target“ angekündigt

Hierbei handelt es sich um die Serie „Prime Target“, die insgesamt acht Folgen zu je einer Stunde Laufzeit pro Episode umfassen soll. Zum Ensemble der Serie gehören unter anderem derSAG-Preisträger Leo Woodall („The White Lotus“, „One Day“) und Quintessa Swindell („Black Adam“, „In Treatment“), erschaffen wurde der Stoff von Schriftsteller Steve Thompson. Dieser war auch schon federführend bei „Sherlock“ tätig. Laut Pressemitteilung wird die Serie mit den folgenden Worten beschrieben:

“ Die Serie „Prime Target“ zeigt einen brillanten jungen Mathematik-Postgraduierten, Edward Brooks (gespielt von Woodall), der am Rande eines großen Durchbruchs steht. Wenn es ihm gelingt, ein Muster in Primzahlen zu finden, wird er den Schlüssel zu jedem Computer der Welt halten. Bald beginnt er zu erkennen, dass ein ungesehener Feind versucht, seine Idee zu zerstören, bevor sie überhaupt geboren wird, was ihn in die Umlaufbahn von Taylah Sanders wirft, einer weiblichen NSA-Agentin (gespielt von Swindell), die damit beauftragt wurde, das Verhalten des Mathematikers zu beobachten und darüber zu berichten. Gemeinsam beginnen sie, die beunruhigende Verschwörung zu entwirren, bei der Edward im Mittelpunkt steht.“

Wann genau die Serie ausgestrahlt wird, ist indes noch gänzlich unbekannt. Unklar zudem auch, ob die Dreharbeiten daran schon begonnen haben.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

