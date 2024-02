Home iPhone iOS 17.4 bringt aussagekräftigere Infos zur Akku-Gesundheit

Ab iOS 17.4 zeigt das iPhone die Akkugesundheit etwas übersichtlicher und aussagekräftiger an. Es werden etwa Ladezyklen und das Herstellungsdatum des Akkus angegeben. Dies gilt jedoch nicht für alle iPhone-Modelle.

Apple bringt mit dem Update auf iOS 17.4 eine Neuerung in Bezug auf den Akku, genauer gesagt die Akku-Gesundheit: Das iPhone zeigt hierzu nun detailliertere Informationen in den Einstellungen im Bereich Batterie, wie sich in der jüngsten Beta 4 von iOS 17.4 zeigt.

Das iPhone zeigt etwa auch die Anzahl der Ladezyklen und das Herstellungsdatum der Batterie. Die übrigen bekannten Einstellungen zur Akku-Gesundheit bleiben unverändert: Nach wie vor können Nutzer einstellen, ob die Batterie nur bis auf 80% geladen werden soll oder ob das Optimierte Laden aktiviert sein soll. Hierbei wird die Batterie zunächst nur auf 80% geladen, die restlichen 20% sollen folgen, kurz bevor der Nutzer das Gerät wahrscheinlich braucht. Das funktioniert allerdings nur bei einem sehr regelmäßigen Tagesplan des Nutzers.

Neue Infos nur auf aktuellsten iPhones verfügbar

Wie so oft bei Apple gibt es auch hier eine Einschränkung: Die überarbeitete Die Anzeige der Batteriegesundheit steht nicht auf allen iPHone-Modellen zur Verfügung.

Tatsächlich kann sie nur auf dem iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verwendet werden. Wieso Apple diese Einschränkung eingezogen hat, bleibt unklar.

iOS 17.4 befindet sich aktuell in der Beta. Die finale Version für alle Nutzer wird gegen Anfang März erwartet.

