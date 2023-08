Home Daybreak Apple Alles neu mit der Apple Watch X | kerniger M3 Ultra | iPhone SE mit Action-Button? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die Apple Watch wird bald zehn Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums soll Apple eine grundlegend neue Version planen, die wohl auch ganz alte Zöpfe abschneidet. Für manche Nutzer könnte das schmerzhaft sein, doch böte dieser Schritt auch neue Chancen. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das iPhone wurde 2017 zehn und Apple brachte das iPhone X, es wurde eins der erfolgreichsten Modelle und führte nicht nur einen neuen Formfaktor, sondern auch Face ID ein, ein richtungsweisendes Novum in der Branche. Die Apple Watch steuert auch auf den zehnten Jahrestag ihrer Vorstellung zu und Apple plant offenbar auch hier ein ähnlich einschneidendes Upgrade.

Die Apple Watch X soll viele Neuerungen und Änderungen bringen, so möchte sich Apple offenbar vom altgedienten Armbandsystem verabschieden. Welche Chancen das bieten würde und was Apple noch planen soll, dazu hier mehr.

Der M3 Ultra ist sehr kernig

Apple wird noch dieses Jahr mit der Einführung des M3 beginnen, doch die Highend-Versionen des Chips folgen erst nächstes Jahr. Sie sollen in der Ultra-Version über deutlich mehr Kerne verfügen und eine angebliche Planung Apples ist hier besonders bemerkenswert, hier weitere Infos.

Bekommt das iPhone SE auch einen Action-Button?

Der Action-Button ist, schaut man auf die als recht gesichert geltenden Ausblicke, ein exklusives Feature des iPhone 15 Pro. Nun aber behauptet ein Leaker, dass auch das iPhone SE 4 diesen neuen Knopf erhalten soll, doch wie wahrscheinlich ist das? Hier die weiteren Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Netflix bringt einige seiner Spiele auf den Fernseher. Die Games Lassens ich aktuell nur mobil spielen, was und wie Nutzer jetzt auch am großen Bildschirm spielen können, dazu hier mehr.

Die deutsche Breitbandversorgung verbessert sich.

Das zeigt ein Blick auf den Breitbandatlas, der von der Bundesnetzagentur veröffentlicht wurde. Er zeigt: Halbwegs zügiges Internet gibt es an immer mehr Orten in Deutschland, hier die Details.

Wenn Apple Kunden aussperrt, ist guter Rat teuer.

Das geschieht wohl nicht ganz so selten: Wenn die Apple-ID gesperrt wird, gibt es oft keinen Weg, wieder an seine gekauften Inhalte zu kommen, was für einige langjährige Kunden ein schwerer Schlag sein kann, wie nun ein Betroffener berichtet, hier dazu mehr.

Damit darf ich euch einen entspannten Dienstag wünschen.

-----

