Netflix bringt erste Spiele auf den Fernseher

Netflix bringt erste Spiele aus seinem Katalog auf Fernseher und PCs. Für den Anfang sind noch magere zwei Titel verfügbar, weitere Spiele und unterstützte Geräte sollen aber rasch folgen. Indes ist die gesamte Zukunft des Spiele-Engagements aktuell fraglich.

Netflix bringt erste Spiele auf weitere Plattformen. Das Unternehmen hat zwei seiner Spieletitel für Smart TVs und den Computer verfügbar gemacht, wie der Streamingdienst heute angekündigt hat. Es handelt sich um die Titel Oxenfree und Molehew’s Mining. Gespielt werden können sie am Mac oder PC auf Netflix.com mit Tastatur und Maus, allerdings bislang nur in den USA und Kanada und auch nur von ausgewählten Nutzern.

Weitere Nutzer, Titel und Länder sollen allerdings folgen, ebenso wie unterstützte Geräte.

Das Apple TV wird noch nicht unterstützt

Verschiedene Smart TV-Plattformen werden zum Start unterstützt, darunter die Amazon-Produkte, Chromecast-Sticks von Google, Roku-Player, sowie Smart TVs verschiedener Hersteller wie Samsung und LG. Das Apple TV findet sich aktuell nicht unter den unterstützten Geräten, doch möchte Netflix laufend neue Plattformen hinzufügen. Am Smart TV können die Spiele durch die neue Controller-App gesteuert werden, die Netflix unlängst vorgestellt hatte.

Seit 2021 entwickelt Netflix Spiele, die allerdings bislang nur mobil an Smartphone und Tablet gespielt werden können, 50 Titel hat man inzwischen beisammen. Allerdings steht das Gaming-Engagement wohl auf dem Prüfstand, da Netflix seine laufenden Kosten senken und sich mehr auf das Kerngeschäft konzentrieren will, wie am Rande der letzten Quartalskonferenz bekannt wurde. Vor diesem Hintergrund ist nicht klar, ob dem Projekt der Netflix-Spiele auf dem Fernseher eine große Zukunft beschieden sein wird.

