Action-Button und Face ID im iPhone SE 4, behauptet Leaker

Apples iPhone SE 4 wird angeblich ein sehr großes Update für das Budget-Modell. USB-C soll als Anschluss gesetzt sein, ebenso Face ID und ein Action-Button, doch die Behauptung ist mit Skepsis aufzunehmen.

Um das iPhone SE ist es ruhiger geworden: Seit das aktuelle Modell im Handel ist und beim Verbraucher quasi komplett durchfällt, ist die Zukunft des kompakten Smartphones fraglich. Seit einiger Zeit gibt es wieder verhaltene Spekulationen über ein neu aufgelegtes iPhone SE, diese werden nun durch den Leaker Unknownz21 angefacht. Der gilt als grundsätzlich recht gut informiert und hatte einige Treffer in seiner Leak-Historie, seine jüngste Behauptung wirkt aber reichlich abenteuerlich.

Danach werde Apple das iPhone SE 4 mit einem Action-Button ausstatten, den mutmaßlich nur das iPhone 15 Pro im Herbst bekommt. Mit ihm lassen sich wohl verschiedene Aktionen auf einen Hardware-Button legen.

More about the SE 4 – planned features and design changes:

– Design based on iPhone 14

– Face ID

– USB-C

– Action button 👀

– Only one rear camera

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 13, 2023