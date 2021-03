Home Apple AirPods und Apple Watch weiter fast uneinholbar: Apple beherrscht den Wearables-Markt nach wie vor

Apple hält weiterhin eine dominante Führungsposition auf dem weltweiten Markt für Wearables. Im vierten Quartal lag das Unternehmen bei den globalen Verkäufen nach wie vor deutlich an der Spitze. Allerdings: Die Konkurrenz ist gesund und munter und der Wettbewerb wird zunehmend lebendiger.

Apple behauptet seine Führung auf dem weltweiten Markt für Wearables, das unterstreicht noch einmal eine aktuelle Einschätzung der Marktforscher von IDC. Danach hat Apple im vierten Quartal 2020 rund 55,6 Millionen Wearables weltweit verkaufen können, das entspricht einem weltweiten Marktanteil bei Wearables von rund 36,2%.

Der Marktanteil blieb hierbei unverändert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, allerdings stieg die Zahl verkaufter Geräte kräftig, diese lag im Vorjahresquartal bei rund 443,7 Millionen weltweit verkauften Einheiten.

Apple Watch-Verkäufe legen kräftig zu

Die Konkurrenz ist zwar aktiv, aber dennoch noch immer weit abgeschlagen. Laut den Daten von IDC kommt der chinesische Hersteller Xiaomi, er konnte in Q4 2020 rund 13,5 Millionen Einheiten weltweit verkaufen, was einem globalen Marktanteil von rund 8,8% entspricht.

Dicht dahinter folgt Samsung mit rund 13 Millionen weltweit verkauften Einheiten in Q4 2020, Huawei konnte rund 10,2 Millionen Geräte verkaufen.

Die Apple Watch trieb den Verkauf der Wearables deutlich, was vor allem dem breiten Portfolio mit der günstigen Apple Watch SE (Affiliate-Link), der noch günstigeren und inzwischen überholten Einsteigerversion Apple Watch Series 3 sowie der aktuellen Apple Watch Series 6 zugeschrieben wird.

Somit konnten die Verkäufe der Apple Watch in Q4 2020 um rund 45,6% zulegen, schätzt IDC.

Bei Hearables, also Kopfhörern, kam Apple 2020 auf geschätzt rund 34,1% weltweiten Marktanteil, das entspricht rund 151,4 Millionen verkauften Einheiten weltweit. Xiaomi liegt auch hier hinter Apple und kommt auf rund 50,7 Millionen verkaufte Einheiten, Samsung bringt es auf 43,5 Millionen Einheiten und Huawei schließlich konnte rund 40 Millionen Einheiten im letzten Jahr absetzen.

