AirPods Max: Fazit nach 5 Tagen | Gerüchte zu iPhone 13 und iPad 9 – JETZT im Apfelplausch!

Die AirPods Max sind wieder ein großes Thema in der heutigen Sendung, denn wir hören einiges über erste Eindrücke von einem Käufer, den wir befragen können. Daneben gab es natürlich aber auch wieder allerlei andere Entwicklungen, über die wir zu reden haben.

Auch diese Sendung beginnt aber natürlich zuerst mit ein wenig Post von euch, bevor wir dann zu einem Interview kommen, das doch ein wenig länger geraten ist, als ursprünglich geplant, für euch dadurch aber womöglich noch ein wenig aufschlussreicher ist.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:02:30: Hörerpost: MacBook M1 Erfahrungen

Hörerpost: MacBook M1 Erfahrungen 00:12:00: AirPods Max Erfahrungen nach 1 Woche: Valentin aus der Redaktion erzählt

AirPods Max Erfahrungen nach 1 Woche: Valentin aus der Redaktion erzählt 00:50:00: AirPods 3 kommen: Design und Termin?

AirPods 3 kommen: Design und Termin? 00:58:00: iPhone 13-Gerüchte: 120Hz und Always-On – der aktuelle Stand

iPhone 13-Gerüchte: 120Hz und Always-On – der aktuelle Stand 01:04:30: iPad-Gerüchte: iPad 9 und Co – Der aktuelle Stand

iPad-Gerüchte: iPad 9 und Co – Der aktuelle Stand 01:11:30: HomePod mini nutzt bald U1?

HomePod mini nutzt bald U1? 01:26:50: Apple und der Arbeiterschutz: Eine Story aus China

Apple und der Arbeiterschutz: Eine Story aus China 01:32:00: Das Apple Car – Neue Gerüchte der Woche

Besprechung der AirPods Max

Valentin hat sich die AirPods Max gekauft und auch schon kurz in schriftlicher Form über seine Eindrücke berichtet. Nun, einige Tage später, gehen wir ausführlicher auf seine Erfahrungen ein. Herausgekommen sind fast 40 Minuten AirPods Max-Besprechung.

Aktuelle Gerüchte zu iPhone und iPad

Im Anschluss kommen wir dann zu dem, was sonst noch los war: Es gab wieder verschiedene Gerüchte unter anderem zum iPhone 13 und dessen Zeitplan, sowie zu einem neuen iPad 9. Außerdem sprechen wir über eine neue Funktion für den HomePod Mini.

Ist Apple gegen den Arbeitsschutz?

Eine eher unschöne Geschichte ist dies: Apple erklärt immer wieder, sich mehr als die meisten anderen Unternehmen für faire Arbeitsbedingungen in der Lieferkette einzusetzen. Dass dieser Vorsatz allzu schnell unter die Räder kommt und pragmatischen Überlegungen geopfert wird, zeigt diese Schilderung ehemaliger Apple-Mitarbeiter.

Was war das für eine Sache mit dem Apple Car?

Und dann gab es da noch diese verrückte Geschichte, die sich wieder einmal auf das Apple Car bezieht, über das wir schon länger nichts mehr gehört haben. Ob wir tatsächlich in fünf Jahren in einem Apple I zur Arbeit fahren, steht allerdings weiter in den Sternen.

