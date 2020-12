Home iPhone Kuo: iPhone 13 kommt 2021 vermutlich wieder pünktlich

Kuo: iPhone 13 kommt 2021 vermutlich wieder pünktlich

Das iPhone 13 kommt im nächsten Jahr wohl wieder pünktlich im September: Die Verzögerung, die wir dieses Jahr bei der Vorstellung des neuen Top-Modells erlebten und die auf die weltweite Pandemiesituation zurückzuführen ist, wird sich im kommenden Jahr nicht wiederholen.

Einige werden sich noch erinnern: Sommer- und Frühherbst waren in der Apple-Gerüchteküche unter anderem stark von der Frage dominiert, ob es die iPhones pünktlich in die Verkaufsstellen schaffen würden, trotz Corona und weltweiter Gesundheitskrise. Ungeachtet der Frage, was er damit dem Seelenfrieden zahlreicher Kunden rund um den Globus möglicherweise antun würde, beantwortete schließlich Tim Cook persönlich diese Frage im Rahmen einer Bilanzkonferenz unzweideutig mit einem „Nein“. Das neue iPhone, so der Applechef, werde im Jahr 2020 später vorgestellt, als üblich und erwartet.

Die Gründe brauchte Cook nicht ausführlich zu erörtern, sie waren so oder so allen bekannt. Im kommenden Jahr wird es aber wohl nicht so weitergehen.

Das iPhone 13 kommt vermutlich wieder pünktlich

Zwar weiß man aktuell noch nicht, wie sich die Corona-Pandemie trotz nun überall anlaufender Impfkampagnen entwickeln wird, darauf weist auch Ming-Chi Kuo hin, aber der Analyst von TF International Securities schreibt in einer aktuellen Notiz, dass vieles auf einen Start des mutmaßlichen iPhone 13 zum üblichen Zeitpunkt im kommenden Herbst hinweise.

Der wichtigste Chiplieferant Apples für seine iPhones, iPads und seit kurzem auch Macs TSMC rechnet zwar mit einer um 20% geminderten Fertigungskapazität für den Anfang des kommenden Jahres, dies aufgrund einer überaus starken Nachfrage vor allem nach Komponenten, die für das iPhone 12 Pro benötigt werden und die teilweise aktuell knapp sind, die Produktion des Nachfolgemodells sollte aber wieder früher im Jahr starten können. Üblicherweise beginnt die Massenfertigung mit Anbruch des Sommers.

So wird es wohl 2021 wieder eine September-Keynote mit vermutlich vier neuen iPhones geben können.

