Einige aktuelle iPhones zeigen derzeit einen seltsamen Bug: Nutzer des iPhone 17 und iPhone Air haben zuletzt Probleme mit dem Laden. Die Geräte fahren nach dem Aufladen nicht mehr hoch. Manchmal hilft ein Workaround, der aber nicht allen Nutzern zugänglich ist.



Bei einigen aktuellen iPhone-Modellen von Apple ist offenbar ein Problem beim Laden aufgetreten. Berichten zufolge kann es vorkommen, dass sich Geräte wie das iPhone Air nach vollständiger Entladung nicht sofort wieder einschalten lassen, wenn sie per USB-C-Kabel geladen werden. In diesen Fällen bleibt der Bildschirm schwarz, und auch das übliche Batteriesymbol wird nicht angezeigt.

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Das Phänomen wurde zunächst von Nutzern und Technikportalen beschrieben und scheint vereinzelt auch bei weiteren Modellen wie dem iPhone 17 Pro Max sowie dem Standardmodell der iPhone-17-Reihe aufzutreten. Wie verbreitet das Problem ist, bleibt bislang unklar.

Was manchmal hilft

In mehreren Fällen ließ sich das Gerät erst nach einigen Minuten über ein magnetisches Ladegerät wieder aktivieren, etwa über MagSafe. Nutzer berichten, dass die Geräte nach einer kurzen Wartezeit auf diese Weise wieder starten.

https://www.ifixit.com/Answers/View/927230/iPhone+17+dead+after+battery+depleted

Apple hat sich bislang nicht öffentlich zu dem möglichen Fehler geäußert. Auch in den aktuellen Softwareversionen scheint das Verhalten noch nicht behoben zu sein. Beobachter gehen davon aus, dass das Unternehmen das Problem mit einem künftigen iOS-Update adressieren könnte, sofern sich die Berichte bestätigen.