iPad 9: Start im Frühling mit 10,5 Zoll-Display und A13-CPU möglich

Das Einsteiger-iPad könnte im kommenden Jahr bereits sein nächstes Update erhalten. Dabei würde ein größeres Display und ein überarbeitetes Design für das günstige Modell herausspringen. Einige Ausstattungsmerkmale bleiben allerdings gleich.

Im kommenden Jahr soll das iPad (Affiliate-Link) ein Update erhalten. Chinesische Quellen sprechen aktuell über ein iPad der neunten Generation. Die aktualisierte Version des Einsteiger-iPads soll danach im Frühling erscheinen, was ein ziemlich rasches Update eines existierenden Produkts bedeuten würde.

Dieses neue iPad soll mit einem 10,5 Zoll messenden Display erscheinen, heißt es. Weiterhin soll es mit dem A13 Bionic-CPU ausgestattet sein, das würde noch reichlich Leistungsreserven für die kommenden Jahre und nächsten iOS-Versionen bedeuten, zumal der Arbeitsspeicher eine Größe von vier GB aufweisen soll.

Weiterhin Touch ID und Lightning-Anschluss

Ein etwas dünneres Design soll das neue iPad ebenfalls besitzen, Apple könnte das Gehäuse des iPad Pro zum Vorbild für das neue iPad der neunten Generation nehmen.

Weiter werde Apple an Touch ID und dem Home-Button festhalten, was nur konsequent wäre. Face ID bleibt nach wie vor den Premium-Modellen vorbehalten und das iPad 9 wäre recht günstig. Es soll zu einem Startpreis von 299 Dollar in den Handel kommen und zwar mit einer Startkonfiguration mit 64 GB Speicher.

Beim Anschluss werde Apple weiter auf Lightning setzen, auch das ein nachvollziehbarer Schritt, der aber die Fragmentierung der Hardwarelandschaft nicht beseitigt. Einzig der Zeitrahmen ist etwas ambitioniert, die Quelle zählt auch nicht zu den üblichen Adressen für Apple-Spekulationen.

