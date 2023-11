Home iPad 2023 keine iPads: Komplettes Lineup soll nächstes Jahr aufgefrischt werden

2023 wird wohl das erste Jahr sein, in dem es keine neuen iPads gibt. Dafür wird das gesamte Lineup kommendes Jahr aktualisiert, so Mark Gurman. Auch die AirPods werden 2024 mit Updates versorgt.

Apple hat vor kurzem neue Macs vorgestellt, von denen man sich eine Belebung des Weihnachtsgeschäfts verspricht – ob die eintreten wird, muss sich zeigen, unsere Leserumfrage deutete zuletzt auf wenig Begeisterung für die M3-Macs hin. Neue iPads gab es im Oktober aber nicht und es wird wohl auch keine neuen Modelle mehr in diesem Jahr geben. 2023 wird somit wohl das erste Jahr ohne neue iPads, so Mark Gurman von Bloomberg in der neuen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Dafür soll es kommendes Jahr ein komplettes Upgrade des ganzen Lineups geben, schreibt der meist gut unterrichtete Reporter.

Neue iPads sind noch nicht fertig

Apple hätte zwar auch einige neue iPads schon jetzt vorstellen können, doch seien noch nicht alle geplanten Aktualisierungen fertig, so Gurman. 2024 werde Apple dann das gesamte Lineup aktualisieren:

Das iPad mini, iPad Air, iPad Pro und das Einsteiger-iPad sollen eine Neuauflage erhalten. Für das iPad Pro wird es dem Vernehmen nach das größte Update seit Jahren.

Auch neue AirPods werde es geben, unterstrich Gurman, während die AirPods Pro im Jahr 2025 aktualisiert werden sollen.

Die mittleren iPad-Modelle könnte Apple bereits im Rahmen eines März-Events vorstellen, das neue iPad Pro indes wird sich vielleicht erst auf dem nächsten September-Event zeigen.

