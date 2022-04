Home Daybreak Apple WWDC 2022 angekündigt | iPhone 14 Pro Kamera-Specs | Universal Control mit Einschränkungen – Daybreak Apple

WWDC 2022 angekündigt | iPhone 14 Pro Kamera-Specs | Universal Control mit Einschränkungen – Daybreak Apple

Guten Morgen! Die WWDC 2022 wurde angekündigt und wir haben alle Infos. In der Zwischenzeit gibt es neue Leaks zur Kamera des iPhone 14 Pro und es stellte sich heraus, dass Universal Control mit einer Einschränkung kommt. Die wichtigsten News zum Tag.

WWDC 2022 findet Anfang Juni statt

WWDC-Ankündigungen kommen immer etwas früher als erst eine Woche vor dem Event. So war das auch in diesem Jahr der Fall, gestern sendete Apple die Einladungen für die Entwicklerkonferenz aus. Sie wird zwischen 06. und 10. Juni hauptsächlich online stattfinden, wobei ausgewählte Entwickler und Studenten am 06. Juni vor Ort sein und die Online-Keynote für iOS 16 und Co dort mitverfolgen können. Danach haben angemeldete Developer die Möglichkeit, die neuen APIs und Software-Features online genauer kennenzulernen.

Weitere Leaks zur Kamera des iPhone 14 Pro

Nachdem bereits einige Gerüchte zum Aussehen des Kamerahügels des iPhone 14 Pro aufgetaucht waren, liegen nun mögliche technische Spezifikationen vor. Diesen zufolge soll die Weitwinkelkamera mit 48 Megapixel bei einer Pixelgröße von 1,22 Mikrometer auflösen. Das wäre eine doch recht drastische Verbesserung verglichen mit dem iPhone 13 Pro. Die Sensoren sollen von Sony kommen und um einiges größer als im aktuellen Pro-iPhone sein, was wiederum die Vermutungen zum größeren Kameramodul stützt.

Universal Control erfordert neueste Softwareversionen auf allen Geräten

Seit iPadOS 15.4 und macOS Monterey 12.3 ist auch Universal Control endlich mit am Start. Gestern erschienen die Betas für die Nachfolgeversionen der Betriebssysteme, wodurch eine spannende Information zu dem neuen Feature ans Licht kam. Will man Universal Control nutzen, so muss auf allen Geräten die neueste Software installiert sein. Das bedeutet im Falle von iPadOS 15.5 Beta 1 jetzt, dass auf dem verbundenen Mac macOS Monterey 12.4 Beta 1 laufen muss. Gerade auf Produktiv-Geräten kann das aber eher unerwünscht sein.

Das könnt ihr außerdem nachlesen

Telekom verschenkt erneut Datenvolumen

Wie das bereits üblich ist, verschenkt die Telekom auch in diesem Monat 500 Megabyte Datenvolumen. Diese lassen sich in der App des Anbieters aktivieren.

Neue Doku auf Apple TV+

Ende Mai wird die Dokumentation „Prehistoric Planet“ auf Apple TV+ verfügbar sein. Diese erzählt in fünf Teilen aus der Zeit der Dinosaurier.

Erste Betas für iOS, iPadOS und tvOS 15.5, macOS 12.4 und watchOS 8.6 sind da

Noch kurz vor der WWDC verteilte Apple noch die Betas für iOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, watchOS 8.6 und macOS Monterey 12.4. Da die Punkt-Updates davor voller neuen Features waren, halten sich diese hier in Grenzen.

Das war die tägliche Zusammenfassung der spannendsten Artikel von gestern. Wir wünschen euch einen schönen Tag!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!