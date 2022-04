Home Apple Offiziell: Apple kündigt WWDC 2022 an – online

Apple hat gerade eben die WWDC 2022 angekündigt. Die Veranstaltung findet Anfang Juni statt und zwar im inzwischen altbekannten Format. Auf dem etwa einwöchigen Event wird unter anderem iOS 16 vorgestellt.

Apple hat heute Abend offiziell die WWDC 2022 angekündigt. Die weltweite Entwicklerkonferenz von Apple findet vom 06. bis zum 10. Juni statt.

Das Event ist, wie bereits erwartet, eine reine Onlineveranstaltung. Für ist die Teilnahme für alle Entwickler aus kostenlos möglich.

Wenn Apple iOS 16 und Co. vorstellt

Auf der WWDC 2022 wird Apple unter anderem iOS 16 vorstellen. Daneben werden auch macOS 10.13, watchOS 9 und tvOS 15 präsentiert. Ob die WWDC 2022 noch weitere spannende Neuerungen oder Ankündigungen bringen wird, etwa von neuen Gadgets, ist die große Frage.

Die neuen Hauptversionen werden hernach in den bekannten langen Beta-Zyklus gehen, im Herbst erscheinen iOS 16 und Co. dann für alle Nutzer.

Apple schreibt anlässlich der Ankündigung in einer Presseerklärung:

Im Kern war die WWDC schon immer ein Forum, um Verbindungen zu ermöglichen und eine Community aufzubauen“, sagt Susan Prescott, Vice President Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing von Apple. „Aus diesem Geist heraus lädt die WWDC22 Entwickler:innen aus der ganzen Welt ein, zusammenzukommen und gemeinsam zu erforschen, wie sie ihre besten Ideen zum Leben erwecken und die Grenzen des Möglichen verschieben können. Wir lieben es, mit unseren Entwickler:innenn in Kontakt zu treten, und wir hoffen, dass alle unsere Teilnehmer:innen mit dem Gefühl nach Hause gehen, dass ihre Erfahrung sie bereichert hat.

Einige Auserwählte dürfen live dabei sein

Die WWDC ist auch weiterhin eine Online-Veranstaltung, eigentlich. Doch eine kleine Gruppe, einige wenige auserwählte Entwickler und Studenten, können zumindest ein wenig näher ran.

Sie dürfen am 06. Juni die Keynote live miterleben, hierfür wird ein Bewerbungsprozess auf den Apple-Entwicklerseiten gestartet.

