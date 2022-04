Home Betriebssystem Apple verteilt iOS 15.5 und iPadOS 15.5 Beta 1 an Entwickler

Apple verteilt iOS 15.5 und iPadOS 15.5 Beta 1 an Entwickler

Apple hat gerade eben iOS 15.5 und iPadOS 15.5 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Dies könnte die letzte größere Aktualisierung vor der Vorstellung von iOS 16 sein. Welche Neuerungen sie mit sich bringt, ist noch nicht bekannt. Fallen euch interessante Änderungen auf?

Apple hat am heutigen Dienstag Abend neue Betas für die Developer vorgelegt. iOS 15.5 und iPadOS 15.5 können ab sofort in einer ersten Beta von allen registrierten Entwicklern geladen und installiert werden. Wenn die neue Beta euch noch nicht zum Download angeboten wird, geduldet euch noch einen Moment, da Betas üblicherweise in Wellen ausgerollt werden.

Zudem muss natürlich das passende Entwicklerprofil auf den Geräten installiert sein.

Letztes größeres Update von iOS 15 könnte sich andeuten

Mit iOS 15.5 und iPadOS 15.5 bringt Apple wohl die letzte größere Aktualisierung von iOS 15, bevor im Herbst iOS 16 für alle Nutzer folgt… Dessen Beta beginnt auf der WWDC 2022 im Juni. Zuletzt hatte Apple fast alle Feature-Versprechen für iOS 15 eingehalten.

Amerikaner warten noch auf die Verwaltung der digitalen Ausweise im Wallet. Bemerkt ihr interessante Neuerungen in der Beta? Lasst uns eure Beobachtungen wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!