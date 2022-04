Home Gerüchte iPhone 14 Pro: Größere Kamera, größerer Sensor, kleinere Pixel

Apple wird seinem neuen iPhone 14 Pro wohl eine deutlich verbesserte Kamera spendieren: Die Auflösung steigt, die Pixel werden kleiner. Der Sensor soll wiederum größer werden, heißt es in der Gerüchteküche.

Noch ein knappes halbes Jahr ist es hin, bis Apple sein neues iPhone 14 vorstellen wird. Die Pro-Version kommt dem Vernehmen nach mit einer dramatisch verbesserten Kamera: 48 Megapixel soll zumindest die Weitwinkellinse auflösen, deutlich mehr als die aktuellen 12 Megapixel, die bei Apple im iPhone schon lange das Maß der Dinge sind.

Nun tauchten weitere Spezifikationen auf, die in chinesischen sozialen Medien geteilt worden sind. So sollen die Pixel der Weitwinkellinse deutlich kleiner sein und noch 1,22 μm liegen, eine Verkleinerung von 0,68 μm im Vergleich zum aktuellen iPhone 13 Pro.

Sony soll die Sensoren liefern

Der Sensor für die Kamera im iPhone 14 Pro soll deutlich größer ausfallen: Er werde um gut 21% wachsen, nimmt man den Sensor im iPhone 13 Pro zum Vergleich, er hätte dann eine Breite von 1,3 Zoll. Die Fläche des Sensors würde um rund 57% im Vergleich zum Vorgängermodell wachsen.

Ein so großer Sensor verlangt auch nach größeren Objektiven, wodurch sich der Kreis schließt: Anderen Prognosen nach soll der Kamerahügel im iPhone 14 Pro noch einmal deutlich größer ausfallen als im aktuellen Modell, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Sony hat den beschriebenen Sensor noch nicht im Angebot, der könnte bis Herbst noch verfügbar werden. Allerdings arbeitet Apple schon lange mi tSensoren in den Kameras des iPhones. Dennoch, die Authentizität dieser Angaben ist höchst ungeklärt.

