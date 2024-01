Home Smart Home Withings stellt BeamO vor: 3-in-1-Gerät zum Messen von Temperatur, EKG und Sauerstoffsättigung

Withings stellt BeamO vor: 3-in-1-Gerät zum Messen von Temperatur, EKG und Sauerstoffsättigung

Withings hat auch auf dieser CES wieder ein spannendes Smart-Wellness-Device vorgestellt. Bei dem BeamO handelt es sich im einen medizinischen „Tricoder“, wir geben einen schnellen Überblick

Withings BemO

Das Gerät verfügt über die Länge eines aktuellen iPhone, bei halber Breite und doppelter Dicke. An einem Ende sitzt ein berührungsloses Thermometer, das über die Schläfe gehalten wird. Es soll die Schläfenarterie erkennen und darüber besonders exakt die Körpertemperatur erfassen. Das andere Ende halten Anwender an den Brustkorb, um die Atem- und Herzfunktion zu überprüfen. Zwei Metallflächen an der Längsseite zeichnen ein Ein-Kanal-Elektrokardiogramm auf. Gleichzeitig wird dabei über den rechten Daumen die aktuelle Sauerstoffsättigung erfasst.

Alle Werte können dank des integrierten LED-Displays direkt auf dem Gerät abgelesen werden, via Bluetooth oder WLAN werden alle erfassten Werte in die gleichnamige App des Herstellers übertragen. Die verfügt zudem über eine Anbindung an Apple HealthKit und die Health-App. Das Gerät ist vor allem für Familien interessant, bis zu acht Profile können hinterlegt werden. Sämtliche Daten sollen sich für den behandelnden Arzt übertragen lassen, in Europa dürfte das Zukunftsmusik sein. Der integrierte Akku wird mittels USB-C geladen und soll ca. 8 Monate halten. Oximeter und EKG sollten nur von Erwachsenen verwendet werden

Marktstart noch unsicher

Withings will das BeamO im Juni auf den Markt bringen, braucht aber noch die Zulassung für die EKG-Funktion von der FDA. Auch die CE-Kennzeichnung wurde noch nicht verteilt. Die UVP liegt bei 250 Euro.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!