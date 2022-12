Home Apfelplausch Wir haben getestet: iPhone-Satellitenfeature beeindruckend | Öffnung des App Stores diskutiert – Jetzt im Apfelplausch!

Wir haben getestet: iPhone-Satellitenfeature beeindruckend | Öffnung des App Stores diskutiert – Jetzt im Apfelplausch!

Apple hat es tatsächlich getan: Das neue Set-Feature ist auf dem iPhone 14 angekommen und inzwischen auch in Deutschland eingeführt worden. Wir haben es natürlich schon ausprobiert und darüber müssen wir natürlich erst einmal reden. Außerdem Thema in dieser Sendung ist die mögliche Öffnung des App Stores – willkommen zum Apfelplausch 270.

Aber wie immer im Apfelplausch wollen wir natürlich zuerst ein wenig über eure Post reden. Verschiedene Zuschriften per Mail und Instagram haben wir uns herausgesucht, die wir vorlesen und auf die wir ein wenig eingehen wollen.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

00:03:50: Hörerpost: WhatsApp-Bug | Blutsauerstoff-Messung in der Apple Watch

00:18:50: Romans Erfahrungen mit dem SAT-Feature des iPhone 14

00:37:45: Apple erlaubt bald Drittanbieter App Stores: ab 2023 und mit iOS 17?

00:37:45: Apple erlaubt bald Drittanbieter App Stores: ab 2023 und mit iOS 17?

00:57:00: Verschiedene Mac-Gerüchte: MacBook mit OLED-Display, neue Silicon Macs

01:03:40: Tim Cook besucht und lobt Sony

Ein spannendes Feature

Das Satellitenfeature ist da, seit kurzem auch in Deutschland – und es ist stark.

Zugegeben, es ist einige Zeit her, dass Apple mich mit einem neuen Feature wirklich packen konnte. Die Satellitennotruffunktion im iPhone 14 ist so ein Feature. Die Anwendbarkeit ist zwar für den Moment noch sehr begrenzt und wenn man darauf angewiesen ist, sie zu nutzen, ist das wohl eher kein Grund zur Freude, doch die Sache hat Potenzial und Apple könnte noch deutlich mehr planen. Grund genug, ein bisschen begeistert zu sein.

Wird der App Store bald geöffnet?

Dann folgt eine leidenschaftliche und kontroverse Debatte über einen Plan, an dem Apple aktuell offenbar arbeitet. Die Öffnung des App Stores soll geplant sein, wie es heißt auf Druck der EU, aber auch die USA drückt Apple n diese Richtung.

Das Thema polarisiert in der Apple-Welt und Hörer werden in dieser Hinsicht auch durch unsere Einlassungen nicht enttäuscht.

Blick auf den Mac 2023

Apple soll für das Jahr 2023 ein neues, großes MacBook Air geplant haben. Dieses Modell könnte im Sommer erscheinen. Wir gehen ein wenig auf aktuelle Gerüchte ein und sprechen zum Abschluss noch darüber, wie Applechef Tim Cook indirekt andeutet, dass Sony-Kamerasensoren auch in Zukunft noch wichtig für das iPhone sein werden. Damit darf ich euch auch heute wieder viel Spaß beim Hören wünschen.

