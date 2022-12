Home Featured iPhone 14: Satelliten-Notruf jetzt in Deutschland verfügbar

iPhone 14: Satelliten-Notruf jetzt in Deutschland verfügbar

Der Satelliten-Notruf des iPhone 14 ist in Deutschland gestartet. Die neue Funktion steht ab heute auch in Großbritannien, Frankreich und Irland zur Verfügung, dies vorerst für zwei Jahre kostenlos. Noch immer wissen wir nicht, wie hoch die Kosten im Anschluss sein werden.

Der Termin hatte sich schon angekündigt, nun ist es da, das Feature des Satelliten-Notrufs per iPhone. Die Funktion ist letzten Monat in den USA gestartet, nun gibt es sie auch bei uns. Apple hat das Feature heute für Nutzer in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland freigeschaltet.

Hinweis in den Einstellungen

Auf diesen Umstand werden iPhone-Nutzer ab heute aufmerksam gemacht, denn sie erhalten einen entsprechenden Hinweis ganz oben in den Einstellungen.

Regulär findet sich die Funktion in den Einstellungen unter Notruf SOS.

Das iPhone kann eine Satellitenverbindung herstellen, um die Rettungsdienste zu kontaktieren, wenn ein Anruf nicht möglich ist. In einem Notfall versucht das iPhone, deinen Notfallpass, deinen Standort und die Notfalldetails via Satellit zu senden.

Dazu ist es natürlich von Vorteil, wenn der Notfallpass aktuell und vollständig ausgefüllt ist, hierzu fordert das iPhone den Nutzer auch noch einmal auf, wenn er der Benachrichtigung in den Einstellungen folgt.

Der Notruf erfolgt per Textnachricht, zuvor fragt das iPhone in einer Reihe von Schritten Art und Ausmaß des Notfalls ab.

In einer früheren Meldung hatten wir über den wohl ersten Fall berichtet, in dem die Funktion einem Menschen geholfen hat. Der Textnotruf ist für zwei Jahre kostenlos. Noch immer ist nicht klar, wie hoch die Kosten im Anschluss sein werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!