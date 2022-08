Home Apple Wieder verzögert: Indien bekommt weiter keinen Apple Store

Apple kommt mit seinem ersten Apple Store in Indien immer noch nicht voran. Erst waren es politische Bremsklötze, dann Corona, die die Eröffnung des ersten Ladengeschäfts immer wieder verzögerten. Jetzt kann Apple seinen Zeitplan erneut nicht einhalten.

Gelegentlich schauen wir auch einmal über den geografischen Tellerrand, um einzuordnen, wie Apple sich in weiteren wichtigen Schlüsselmärkten schlägt. Neben den USA, Europa und China ist Indien einer dieser Märkte, das Unternehmen hatte in den vergangen Jahren dort keinen guten Lauf, dafür sorgten unter anderem die lange unangepasst hohen Preise, die Apple später aber mehrfach korrigiert und die eigenen Produkte und Services in dem Land attraktiver gemacht hatte.

Doch Indien verfügt auch nicht über eine eigene Infrastruktur in Indien. Es gibt etwa bis heute keine eigenen physischen Stores, sondern nur ein Netz aus Händlern. Das sollte sich schon vor Jahren ändern, daraus wird aber weiterhin nichts.

Erster Apple Store in Indien nun frühestens im Januar

Der erste Apple Store im ikonisch lokalen Design sollte auf einer Fläche von gut 2.000 Quadratmetern in Mumbai bereits lange eröffnet sein, doch dann kam Corona. Nun hat Apple seine Pläne erneut einer Revision unterworfen, berichteten unlängst indische Zeitungen.

Nun soll das Geschäft frühestens Anfang 2023 eröffnet werden, zwischen Januar und März kommenden Jahres. Ein weiterer, kleinerer Store in der Hauptstadt Neudelhi soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Bis dahin bleibt den Kunden nur der Online Store, der seit 2020 existiert, nachdem sein Start sich ebenfalls Jahr um Jahr verzögert hatte.

