Home Daybreak Apple Wie findet ihr das Journal? | Falt-Displays für Apple | Vision Pro-Training im Apple Store – Daybreak Apple

Wie findet ihr das Journal? | Falt-Displays für Apple | Vision Pro-Training im Apple Store – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple hat die Journal-App vorgestellt. Sie war Bestandteil von iOS 17.2 und das wurde gestern Abend für alle Nutzer bereitgestellt. Wie findet ihr die neue App, ist sie eine interessante Sache für euch oder könnt ihr damit gar nichts anfangen? – willkommen zum Überblick am Morgen.

So so, das ist sie also, die Journal-App, in Beta-Versionen schon seit Wochen zu erleben. Jetzt können alle Nutzer eines kompatiblen iPhones sie ausprobieren. Sie soll… tja, was eigentlich? Apple ist wie immer nicht um Worte verlegen, die neue App zu präsentieren und fraglos wird sie ihre Nutzer finden.

Seid ihr auch potenzielle Journal-Nutzer? Könnt ihr euch vorstellen, die neue App regelmäßig zu nutzen oder sagt euch diese Tracking-Geschichte so gar nichts? – ich bin gespannt.

Apple soll Faltdisplays von Samsung kaufen

Das wünscht sich zumindest Samsung. Dort hat man nun eine Division gegründet, Apple mit Falt-Panels zu versorgen. Die sollen von den Kompetenzen profitieren, die man sich in den letzten Jahren mit den eigenen Foldables erworben hat, wann aber ein faltbares Gerät von Apple überhaupt zu erwarten ist, ist völlig offen, hier dazu mehr.

Apple bereitet Brillentraining vor

Apple wird 2024 die Vision Pro in den Verkauf bringen, doch sowas wie das VR-Headset gab es noch nie und die Nutzer sollen bloß nicht überfordert und verwirrt mit dem neuen Gadget allein gelassen werden und dann möglicherweise frustrierte Posts auf Instagram absetzen. Um das zu verhindern, soll jeder Käufer eine ausgiebige Einweisung bekommen und dafür sollen speziell geschulte Mitarbeiter im Apple Store sorgen, diese Schulungen fangen bald an, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Es gab noch weitere Updates, etwa macOS Sonoma 14.2, watchOS 10.2, tvOS 17.2 und die HomePod-Software 17.2.

Threads kommt nach Europa.

In zwei Tagen startet die neue Meta-Plattform auch bei uns, nachdem Meta Europa monatelang ignoriert hat, hier mehr dazu.

DeepL wird für Gratisnutzer noch unattraktiver.

Eines der wohl besten Übersetzungstools ist DeepL, dort hat man seine Qualitäten zuletzt erkannt und einerseits für zahlende Kunden immer höhere Preise und andererseits für Gratisnutzer immer größere Einschränkungen umgesetzt hat, die werden jetzt noch ein bisschen krasser und das Tool somit mehr oder weniger nutzlos ohne Bezahl-Abo, hier die Infos.

Apple TV+ erhält mehr Science-Fiction.

SF-Fans können sich auf neues Futter auf Apple TV+ freuen, allerdings, leichte Kost wird das nicht, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen trockenen Start in den Tag wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!