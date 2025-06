Vision Pro und AR-Glasses: Ein faszinierender Ausblick auf Apples mögliche Pläne

Aktuell macht es nicht den Eindruck, als würde sich bei Apples VR-Plänen viel tun. Seit die Vision Pro auf den Markt kam, gab es keine weiteren neuen Hardwareprodukte und bei visionOS nur überschaubare Updates. Doch der Schein könnte täuschen, denn angeblich bereitet Apple gleich eine ganze Reihe neuer VR-Gadgets vor.

Apple plant in den kommenden Jahren eine Reihe neuer Geräte in den Bereichen Mixed Reality und intelligente Brillen. Laut dem gut vernetzten Analysten Ming-Chi Kuo entwickelt das Unternehmen derzeit mindestens sieben Produkte, darunter drei „Vision“-Headsets und vier Modelle smarter Brillen. Fünf dieser Projekte haben bereits einen bestätigten Zeitplan, zwei befinden sich noch in der Planungsphase.

2025: Vision Pro mit M5-Chip

Im dritten Quartal 2025 soll eine aktualisierte Version des Vision Pro erscheinen. Diese sogenannte „M5-Version“ bleibt technisch nahezu unverändert, erhält lediglich Apples neuen M5-Chip. Sie gilt nicht als zweite Generation, sondern dient laut Kuo vor allem dazu, Apples Mixed-Reality-Plattform weiterzuführen, Restbestände von Bauteilen abzubauen und die Entwicklung des Ökosystems voranzutreiben. Apple plant mit einer Stückzahl von 150.000 bis 200.000 Geräten, die das Produkt weiterhin in der Nische verorten.

Für das Jahr 2026 sind derzeit keine neuen Vision- oder Brillenmodelle geplant.

2027: Zwei neue Geräte mit größerem Marktpotenzial

Dann allerdings soll Apples VR-Gerätesegment richtig Fahrt aufnehmen:

– Apple Smart Glasses: Diese Brille ähnelt den Meta Ray-Bans, bietet aber kein Display. Stattdessen stehen Funktionen wie Audiowiedergabe, Sprachsteuerung, Gestenerkennung sowie Foto- und Videoaufnahmen im Fokus. Sie wird verschiedene Gestellmaterialien zur Auswahl bieten und soll teilweise AirPods oder iPhone-Kameras ersetzen können. Die Produktion startet im zweiten Quartal 2027, Apple erwartet drei bis fünf Millionen verkaufte Einheiten im ersten Jahr.

– Apple Vision Air: Eine leichtere und günstigere Alternative zur Vision Pro. Apple reduziert das Gewicht um über 40 Prozent durch Materialien wie Magnesiumlegierungen und Kunststoffe sowie durch weniger Sensoren. Statt eines M-Chips kommt ein aktueller iPhone-Prozessor zum Einsatz. Die Produktion beginnt im dritten Quartal 2027.

– Vision Pro (2. Generation): Diese vollständig überarbeitete Version kommt mit neuem Design, deutlich geringerem Gewicht und einem leistungsstarken Prozessor auf Mac-Niveau. Auch der Preis soll sinken. Produktionsbeginn ist für das zweite Halbjahr 2028 angesetzt.

– Apple XR Glasses: Diese smarte Brille bietet im Gegensatz zum 2027er-Modell ein farbiges LCoS-Display mit Waveguide-Technologie und wird stark auf KI-Funktionen setzen. Massentauglichkeit wird frühestens nach mehreren Jahren erwartet. Die Produktion beginnt ebenfalls im zweiten Halbjahr 2028.

– Zweite Generation der XR Glasses: Ein weiteres Modell der XR-Reihe ist geplant, über Details ist bislang wenig bekannt.

– Display Zubehör (auf Eis gelegt): Apple hatte ursprünglich ein leichtes Anzeigegerät mit Birdbath-Optik und elektrochromer Verdunklung geplant, das Inhalte von iPhones oder Macs anzeigen sollte. Das Projekt wurde jedoch Ende 2024 pausiert, da Apple Zweifel am Markterfolg hatte. Eine spätere Wiederaufnahme ist nicht ausgeschlossen.

Bei all diesen Plänen sei für Apple die hohe Produktintegration von Vorteil. Eine immense Herausforderung sieht der Analyst allerdings in der Softwareumgebung, hier hat Apple zwar mit visionOS eine bemerkenswerte Vision für mobiles Arbeiten geschaffen, doch man merkt bei der Nutzung auch, dass das Unternehmen und die gesamte Gerätegattung noch ganz am Anfang steht.