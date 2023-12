Home Betriebssystem Auch der HomePod bekommt ein Update

Apple hat heute Abend auch eine neue Version der HomePod-software für alle Nutzer veröffentlicht. Diese folgt etwa einen Monat auf die Verteilung des letzten Updates, das eine neue Dialogverstärkung am HomePod mini nachgerüstet hatte. Apple spricht bei diesem Update nur von allgemeinen Fehlerbehebungen.

Apple hat heute Abend auch den HomePod mit einem Update versorgt. Die HomePod-Software 17.2 wurde für alle Nutzer veröffentlicht. Die HomePod-software basiert auf tvOS und das Update somit in weiten Teilen auf tvOS 17.2.

Der HomePod aktualisiert sich automatisch

Die Installation des Updates am HomePod erfolgt in der Regel automatisch innerhalb einiger Tage. Es ist allerdings auch möglich, das Update manuell anzustoßen, dies kann in der Home-App erledigt werden.

Keine relevanten Neuerungen bekannt

Apple erwähnt keine Neuerungen in der Aktualisierung auf die HomePod-Software 17.2, lediglich von allgemeinen Verbesserungen der Performance wird gesprochen.

Bemerkt ihr eine interessante Änderung an eurem HomePod? Dann lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

