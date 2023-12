Home Apps Facebook Messenger nun standardmäßig mit End-to-End-Verschlüsselung

Facebook Messenger nun standardmäßig mit End-to-End-Verschlüsselung

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. Dezember 2023 um 07:41 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Hierzulande ist der Facebook-Messenger nicht so beliebt, weltweit schwankt die Anzahl der Nutzer bei knapp einer Milliarde – mal etwas drunter, mal etwas drüber. Und für die gibt es auf dem iPhone nun gute Nachrichten, denn das jüngste Update brachte eine entscheidende Verbesserung mit.

Nun End-to-End-verschlüsselt

Facebook bzw. meta versprach schon 2016 eine solche Funktion, baute den Messenger aber seitdem von Grund auf neu auf – weshalb man erst jetzt das versprochene Feature nachreicht. Im hauseigenen Blog kündigte das Unternehmen nun an, dass mit dem jüngsten Update des Facebook-Messengers die End-to-End-Verschlüsselung zwischen zwein Personen ab Werk aktiviert ist.

Zudem mit neuen Funktionen versehen

Zusammen mit der unter anderem auf dem Signal-Protokoll basierenden Verschlüsselung führt Messenger zudem mehrere neue Funktionen ein: Anwender können zu früh verschickte Nachrichten nun problemlos bearbeiten und in einem 15-Minuten-Zeitfenster nach dem Abschicken noch Änderungen am Text vornehmen. Bilder, Sprachnachrichten und Videos sollen nun in höherer Qualität versendet werden können, allerdings muss man aktuell immer noch auf HD verzichten. Hier sollen zunächst weitere Tests anstehen.

Ebenfalls neu: Automatisch verschwindende Nachrichten werden fortan 24 Stunden lang angezeigt, bevor diese wieder aus dem Gesprächsverlauf entfernt werden. Verschwindende Nachrichten sind ausschließlich in vollverschlüsselten Chats erhältlich. Fertigt euer Gesprächspartner einen Screenshot an, werdet ihr vom Messenger informiert. Hier hat man sich von Snapchat inspirieren lassen.

Generalschlüssel liegt weiterhin bei Facebook

Leider ist die End-to-End-Verschlüsselung nicht so umfassend, wie es klingt. Stutzig machte uns nämlich eine Passage, bei der es sinngemäß heißt, dass Anwender modifizierte Nachrichten melden können, damit diese von Meta entfernt werden können – der Konzern kann also weiterhin mitlesen.

