Apple TV+ kündigt mit „Constellation“ neue Thriller-Drama-Serie im Sci-Fi-Genre an

Apple TV+ ist bei den Serien stark aufgestellt, scheint sich hier aber insbesondere auf das Genre Science Fiction eingeschossen haben. „For All Mankind“, „Foundation“, „Silo“ usw. belegen das eindrucksvoll. Nun kündigte der Streamingdienst den nächsten Zugang in dem Bereich an.

„Constellation“ angekündigt

Die Hauptrolle der Serie word von Noomi Rapace übernommen, die den meisten Zuschauern aus der ursprünglichen Millennium-Trilogie bekannt. Sie spielt eine Astronautin, die nach ihrer Rückkehr aus dem All offenkundige Erinnerungslücken zu haben scheint. Mehr ist über den Plot noch nicht bekannt. ie Serie wird von David Tanner (“Small Axe”), Tracey Scoffield (“Small Axe”), Caroline Benjo (“No Man’s Land”), Simon Arnal (“No Man’s Land”), Carole Scotta (“No Man’s Land”) und Justin Thomson (“Liaison”) produziert.

Startet im Februar 2024

Das Debüt der Serie ist für Februar 2024 vorgesehen. Konkret läuft die erste Staffel am 24. Februar 2024 mit den ersten drei Episoden an. Insgesamt wird es acht Folgen geben, die verbleibenden fünf werden im bekannten wöchentlichen Turnus ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

