Samsung will Apple mit faltbaren Displays beliefern

Samsung Display möchte faltbare Displays in großen Mengen an Apple liefern, hierfür hat man interne Umstrukturierungen vorgenommen. Der große Displayfertiger möchte offenbar sein eigenes über Jahre gesammeltes Know-how bei einem seiner größten Kunden nutzbringend anwenden.

Wird Apple jemals faltbare iPhones, iPads oder andere Geräte mit Faltfunktion vorstellen? Definitiv ist hier noch gar nichts, doch eine interne Maßnahme bei Samsung Display gibt hier aktuell einige interessante Einblicke. Denn Samsung Display, nach wie vor größter Zulieferer von OLED-Panels an Apple, hat eine Einheit für Faltdisplays gegründet, die Apple beliefern soll.

Samsung Display habe eine eigene Unternehmenseinheit aufgebaut, die sich darauf vorbereiten soll, speziell für Apple faltbare Panels zu produzieren, berichten südkoreanische Fachmedien. Samsung Display möchte seine derzeit noch bestehende Führungsposition bei faltbaren Displays nutzen, um mit Apple hier ins Geschäft zu kommen.

Die Chancen stehen gut, Samsung Display ist noch immer Apples wichtigster und leistungsfähigster OLED-Lieferant und das Unternehmen hat noch einen Vorteil, der aus jahrelanger Erfahrung mit Foldables resultiert. Die Kompetenzen, die man sich auf steinigen Pfaden über diverse Generationen der Galaxy Fold-, Flip- und Z-Modelle erworben hat, sollen jetzt dazu beitragen, neue Großaufträge von Apple einzuwerfen. Sowohl Samsung wie auch LG Display arbeiten an einem faltbaren 25,25 Zoll-Panel, dem Vernehmen nach möchte Apple zunächst größere Geräte in faltbarer Form herausbringen, ein Marktstart wird allerdings nicht vor 2025 erwartet. Wann es schlussendlich ein faltbares iPhone geben wird, ist noch völlig offen, zunächst dürfte Apple die neue Technik an verschiedenen iPad-Generationen ausprobieren wollen.

