Vision Pro: Apple fliegt Mitarbeiter zur Produktschulung ein

Apple beginnt mit der Schulung seiner Store-Mitarbeiter für die Vision Pro. Diese werden nach Cupertino geflogen und sollen hernach ihre Kollegen schulen – man darf hoffen, nicht während unbezahlter Überstunden.

Apple hat offenbar damit begonnen, die Mitarbeiter in den Apple Retail Stores für den Start und Vertrieb der Vision Pro zu schulen. Wie der Redakteur von Bloomberg Mark Gurman in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters berichtet, werden Mitarbeiter in einem zweitätigen Kursprogramm auf das neue Produkt und die mit ihm verbundenen Fragen von Nutzern vorbereitet werden. Hierfür werden aus jedem Apple Store in den USA einige Mitarbeiter nach Cupertino eingeflogen. Derzeit ist das Trainingsprogramm wohl noch in Planung.

Schulungen beginnen Mitte Januar

Nach Abschluss ihres Blockseminars sollen die ausgewählten Mitarbeiter dann ihr neu erworbenes Wissen ihren Kollegen im heimischen Apple Store vermitteln, so Gurman – das geschieht hoffentlich während der Arbeitszeit und nicht in Form von Überstunden.

Vision Pro muss für jeden Nutzer individuell angepasst werden, nicht nur bei der Sehstärke der Linsen, die es in hunderten Kombinationen gibt, sondern auch an die Kopfform des Trägers. Hierzu werden die Mitarbeiter genau unterwiesen, es ist Apple sehr wichtig, dass hier keine unvorteilhaften Eindrücke bei den potenziellen Käufern entstehen. Dazu gehört wohl auch, dass Apple Kunden drängen wird, die Vision Pro im Store abzuholen, auch wenn die Bestellung online erfolgt.

Die Schulungen starten allerdings erst Mitte Januar.

Vorstellung irgendwann ab März

Daraus lässt sich entnehmen, dass ein zuvor kommuniziertes Datum für die Markteinführung nicht unrealistisch ist: Nicht vor März scheint ein Marktstart denkba, eher noch wäre möglich, dass es noch etwas später los geht. Wann Vision Pro in weitere Märkte kommen wird, bleibt weiter offen.

