Das soziale Netzwerk Threads kommt am Donnerstag nach Europa. Der Dienst von Meta war bislang hier aufgrund der europäischen Datenschutzgesetze nicht verfügbar. Threads hat bislang rund 100 Millionen Nutzer.

Threads startet in wenigen Tagen auch in Europa. Das neue soziale Netzwerk von Meta war bislang noch nicht in den Ländern der EU und des EWR aktiv gewesen. Das offizielle Startdatum ist der 14. Dezember, also an diesem Donnerstag.

Nutzer sehen beim Aufruf der Seite Threads.net einen Countdown.

Meta hat sich an europäischem Datenschutz gestört

Threads wurde von Meta als eine Art Twitter-Alternative vermarktet und ist prinzipiell offen zur Anbindung an andere Social Media-Dienste. Aktuell hat Threads bereits rund 100 Millionen aktive Nutzer, ein starker Wert, wenn man bedenkt, dass die 400 Millionen Menschen der EU bislang noch nicht einbezogen waren. Meta hatte es zunächst abgelehnt, den Dienst auch unter den vergleichsweise strengen Auflagen des Datenschutzes in der EU hier zu starten, nun hat man hierzu offenbar eine Lösung gefunden.

Ob Threads langfristig erfolgreich sein wird, müssen die kommenden Monate zeigen. Meta wird es Nutzern in der EU wohl freistellen, einen passiven Account zu nutzen, mit dem sie zwar nichts posten können, der aber auch keine persönlichen Daten von ihrem Instagram-Account einbezieht.

