macOS Sonoma 14.2 für alle Nutzer ist da: Kontaktschlüssel, neue Musik-Features und mehr

Apple hat heute Abend auch macOS Sonoma 14.2 für alle Nutzer veröffentlicht. Die neue Aktualisierung bringt die neue Playlist Favoriten und neue Optionen für den Hörverlauf in die Musik-App, außerdem wird die Kontaktschlüsselveririfizierung eingeführt.

Apple hat am heutigen Abend auch macOS Sonoma 14.2 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Die neue Version kann damit ab sofort wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update geladen und installiert werden.

Neue Playlist, neue Nachrichten- und Wetter-Features

Vor der Installation ist es ratsam, ein aktuelles Backup zu installieren.

Mit dem Update auf macOS Sonoma 14.2 wird die neue Playlist Favoriten in die musik-App gebracht. Nutzer können außerdem den Hörverlauf für einen ausgewählten Fokus deaktivieren.

Weiterhin neu ist die Kontaktschlüsselverifizierung in iMessage, außerdem gibt es weitere Einblicke in die erwartete Niederschlagsmenge in der Wetter-App.

