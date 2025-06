Zehn Jahre Apple Music: So feiert der Streamingdienst Geburtstag

Apple Music wird zehn Jahre alt. Die von Apple anlässlich dieses Geburtstags aufgelegte Aktion ist auf den ersten Blick wenig spannend. Am Ende bringt das Jubiläum dann aber doch noch eine interessante Neuheit.

Zehn Jahre ist es jetzt her, dass Apples Streamingdienst Apple Music an den Start gegangen ist. Apple möchte zu dieser Gelegenheit zurückblicken – allerdings auf seine eigene Art. Denn wer als Nutzer an die ersten Stunden und Wochen mit dem neuen Service denkt, hat vor allem eine unzuverlässige App mit schleppenden Reaktionen und häufigen Abstürzen in Erinnerung.

Am Mac und PC lief die Mediennutzung damals noch über iTunes, was der Nutzererfahrung auch nicht unbedingt den Turbo verpasste. Was aus dem Kauf von Beats hervorgegangen war, brauchte einige Jahre, um zu einer gefälligen Musik-Flatrate für den Alltasgebrauch zu reifen. Spotify war und ist noch heute Marktführer, Apple Music hat sich den zweiten Platz mühsam erkämpfen müssen und hält ihn aktuell gegen Konkurrenten wie YouTube Music oder Amazon Music.

Großer Countdown zum großen Geburtstag

Den ersten runden Geburtstag feiert Apple Music mit einem neuen Studio, das Apple für den Streamingdienst errichtet hat. In ihm sollen künftig Shows, aber auch Inhalte für den Apple Music-eigenen Radiosender namens Apple Music Radio produziert werden. Der als Beats 1 gestartete Sender ist ein kostenloses Webradio, in dem zwar inzwischen auch Moderatoren und Künstler von außerhalb der USA zu hören sind, das aber im Kern vor allem eine US-Kreation mit US-zentrierter Programmgestaltung ist, zudem mit einem deutlichen Hang zu Hiphop und Rap und damit keineswegs das bahnbrechende Erfolgsmodell, das Apple in ihm sehen möchte. Das Unternehmen schreibt anlässlich des Jubiläums in einer Pressemitteilung:

Die neuen Studioräume von Apple Music in Los Angeles sind speziell für Künstler:innen konzipiert worden und umfassen auf drei Etagen eine Fläche von mehr als 1.400 Quadratmeter. Sie bieten:

Zwei hochmoderne Radiostudios mit beeindruckender 3D Audio-Wiedergabe und anpassbaren Setups für Live-Interviews, zwanglose Gespräche oder spontane Auftritte.

Eine 370 Quadratmeter große Soundstage für Live-Auftritte, Multikamera-Aufnahmen, Fan-Events oder Filmvorführungen.

Einen speziellen 3D Audio-Mischraum , der mit einem 9.2.4 PMC-Lautsprechersystem für Soundproduktionen der nächsten Generation ausgestattet ist.

Ein Foto- und Social Media-Labor, einen Schnittraum und einen Green Room zur Unterstützung der Echtzeit-Erstellung von Inhalten.

Individuelle Isolationskabinen für Songwriting, Podcasting oder Einzelinterviews.

Den {A-List Corridor sowie den Archive Corridor, die Bilder und Kunstwerke unvergesslicher Momente aus der Vergangenheit und Gegenwart von Apple Music zeigen.



Welchen Musikstreamingdienst nutzt ihr hauptsächlich?

Ab heute laufen eine Woche lang Sondersendungen zum zehnjährigen Geburtstag mit allerlei Interviews mit verschiedenen Künstlern, zudem werden ab morgen die 500 am häufigsten gestreamten Songs auf Apple Music gespielt.

Deutlich spannender finden wir da schon eine neue persönliche Playlist für alle Nutzer: Alle Songs, die ihr seit eurer ersten Registrierung am häufigsten gestreamt habt, fasst der neue Replay All Time. Der ist ab sofort auf der Startseite zu finden und kann von daher mit einem Klick zur Mediathek hinzugefügt werden – für viele sicher eine interessante musikalische Zeitreise, die maximal zehn Jahre weit zurückreichen kann.