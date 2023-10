Home Daybreak Apple Werden bald neue iPads vorgestellt? | Apple forscht an Lautsprechern mit richtbaren Schallwellen | iPhone 16: Fünffacher Zoom in beiden Pro-Modellen? – Daybreak Apple

Guten Morgen! Demnächst könnten nach einem Jahr Pause wieder einmal neue iPads vorgestellt werden. Darüber hinaus forscht Apple an tragbaren Lautsprechern à la Star Trek, deren Audiowellen sich hin zu Nutzerinnen und Nutzern lenken lassen. Außerdem wird ein fünffacher Zoom in beiden Pro-Modellen des iPhone 16 wahrscheinlicher. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Werden bald neue iPads vorgestellt?

Zuletzt hat Apple im Oktober 2022 neue iPad-Modelle präsentiert. Zeit also, dass diese ein Update erhalten. Dabei scheint es denkbar, dass unter anderem ein großes iPad Air vorgestellt werden könnte. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Apple forscht an Lautsprechern mit richtbaren Schallwellen

Bereits seit längerem ist sich die Öffentlichkeit darüber einig, dass Apple nicht innovativ genug ist. Dennoch erreichen uns immer häufiger Meldungen darüber, dass das Unternehmen an interessanten Technologien forscht. So auch diesmal, denn am Freitag wurde bekannt, dass Apple die Möglichkeit untersucht, einen Lautsprecher zu konstruieren, der weit vom Ohr entfernt getragen werden kann und dessen Audio dennoch nur für Nutzerinnen und Nutzer hörbar ist. Weitere Details dazu findet ihr hier.

iPhone 16: Fünffacher Zoom in beiden Pro-Modellen?

In diesem Jahr wurde nur das iPhone 15 Pro Max mit einem fünffachen optischen Zoom ausgestattet, alle anderen Modelle hatten das Nachsehen. Im Hinblick auf das kommende iPhone dürfte sich dies aber ändern, hier scheint es durchaus möglich, dass beide Pro-Geräte diese Funktion erhalten dürften. Alles Weitere dazu erfahrt ihr hier.

Nutzerinnen und Nutzer klagen über WLAN-Probleme in iOS 17

Falls ihr derzeit bemerkt, dass Inhalte nicht oder nur langsam laden, wenn euer iPhone mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, seid ihr nicht allein. Mehr dazu hier.

Südkorea droht Apple mit Geldstrafe

Das asiatische Land wirft dem Konzern vor, den eigenen Bezahldienst Apple Pay mithilfe des App Stores aufzuwerten. Mehr dazu hier.

Kameratest: iPhone 15 Pro Max gewinnt gegen Samsung Galaxy S23 Ultra

Zwei Wochen nach dem Marktstart der neuen iPhones wurden die ersten Kameratests veröffentlicht. Mehr dazu hier.

