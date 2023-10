Home iCloud / Services App Store-Dominanz: Südkorea droht Apple mit Geldstrafe

Der App-Store macht mal wieder Schlagzeilen. Südkorea hat angedroht, Apple wegen seiner Dominanz zu bestrafen. Auch Google könnte sanktioniert werden. Beiden Unternehmen wird vorgeworfen, ihre App Stores zu nutzen, um den jeweils eigenen Zahlungs-Service zu bevorzugen. Es geht also auch um Apple Pay.

2021 hat Südkorea beschlossen, Apple und Google zur Zulassung alternativer Zahlungsmittel zu zwingen. Es muss also neben Apple Pay im App Store und neben Google Pay im Google PlayStore weitere Möglichkeiten der Zahlung geben.

Regeln im App Store: Südkorea macht Ernst

Wie Reuters nun berichtet, hat die Korean Communications Comission (KCC) nun Ernst gemacht und Apple und Google in einer Mitteilung über den Missbrauch aufgeklärt. Konkret sagte das KCC in einem Prüferbericht, dass zwei App-Entwickler immer noch zu bestimmten Zahlungssystemen gezwungen würden und auch zu unfairen Verzögerungen bei der App-Überprüfung führten. Laut einer von Reuters eingesehenen KCC-Erklärung hat die Regulierungsbehörde Apple und Google angewiesen, Maßnahmen zur Behebung dieses Sachverhalts zu ergreifen, während sie über die Verhängung einer Geldstrafe gegen sie nachdenkt.

Beide Unternehmen haben auf den Vorwurf reagiert, die Antworten seht ihr hier:

„Wir sind mit den Schlussfolgerungen des KCC in ihrem Prüfbericht nicht einverstanden und glauben, dass die Änderungen, die wir am App Store vorgenommen haben, im Einklang mit dem Telecommunications Business Act stehen“, sagte Apple in einer Erklärung. „Wie immer werden wir weiterhin mit dem KCC zusammenarbeiten, um unsere Ansichten zu teilen.“

„Was KCC heute mitgeteilt hat, ist die Vorankündigung“, und wir werden unsere Antwort sorgfältig prüfen und einreichen“, sagte Google in einer separaten Erklärung. „Sobald uns die endgültige schriftliche Entscheidung mitgeteilt wurde, werden wir sie sorgfältig prüfen, um die nächste Vorgehensweise zu bewerten.“ Die Strafe für Apple könnte bis zu 20,5 Milliarden Won (15 Millionen US-Dollar) betragen. Googles könnte bis zu 47,5 Milliarden Won (35 Millionen US-Dollar) hoch werden. Wie die Behörde auf diese Beträge kommt, teilt sie nicht mit.

