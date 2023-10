Home Gerüchte Apple forscht an tragbaren Lautsprecher a la Star Trek

Apple forscht an tragbaren Lautsprecher a la Star Trek

Apple ist unter Tim Cook nicht innovativ genug? Dann kommt jetzt eine Meldung, die euch vom Gegenteil überzeugen könnte. Und für alle Star Trek-Fans ist auch was dabei: Apple hat gestern ein Patent eingereicht, das einen tragbaren Lautsprecher zeigt, der nur für den Träger hörbare Töne von sich geben soll.

Wie genau das funktionieren soll, bleibt erstmal Apples Geheimnis, doch es wäre schon beachtlich, wenn das Patent umsetzbar ist. Die Technologie erinnert an das Sciene-Fiction-Franchise Star Trek, wo eine vergleichbare – natürlich virtuelle – Technologie zum Einsatz kommt. Der sogenannte Kommunikator aus der Serie ermöglicht direkte Sprachübertragung ohne, dass der Feind mithören kann.

Lassen sich Audiowellen lenken?

Der Frage geht Apple im Bezug auf das Patent nach. Um Töne nur für den Träger eines solchen Gerätes hörbar zu machen, müssen Audiowellen gezielt gesteuert werden können. Ganz unbemerkt wird man darüber aber wohl keine Sprachnachrichten, Anrufe oder ähnliches laufen lassen können. Apple schreibt dazu folgendes:

„Solche Audiowellen können durch eine parametrische Anordnung von Lautsprechern fokussiert werden, die die Hörbarkeit für andere einschränken. So kann die Privatsphäre des an den Benutzer gerichteten Audios gewahrt bleiben, ohne dass der Benutzer Audio-Headsets auf, über oder in den Ohren des Benutzers tragen muss.“

Es wäre also durchaus möglich, zum einen das Umfeld weniger zu stören und zum anderen die eigene Privatsphäre weniger preiszugeben. In welcher Form das Gerät jedoch eingesetzt werden soll, bleibt völlig offen. Bei Star-Trek gibt es die Möglichkeit, den Kommunikator am Handgelenk zu tragen (Stichwort Apple Watch) oder als Abzeichen in Kragennähe. Apples Idee könnte wohl nur über letztere Option umgesetzt werden, wir sind gespannt, ob etwas und wenn ja, was aus diesem Patent wird.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!