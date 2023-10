Home iPhone Erster Kamera-Test: iPhone 15 Pro Max gewinnt gegen Samsung Galaxy S23 Ultra

Zwei Wochen nach dem Marktstart des iPhone 15 Pro und 15 Pro Max gibt es die ersten ausführlichen Kameratests. Der größte Konkurrent in der Kategorie dürfte aktuell das Samsung Galaxy S23 Ultra sein.

Auch das neue Google Pixel 8 Pro, das gestern erschienen ist, wird in dieser Liga spielen, doch CNET hat such die ersten beiden Modelle zur Brust genommen. Das Ergebnis ist dabei knapp, das iPhone hat am Ende aber die Nase vorne.

Max schlägt Ultra knapp

Die Superlative für die aktuellen Smartphone-Giganten haben es in sich. Sowohl das iPhone 15 Pro Max als auch das Samsung Galaxy S23 Ultra führen die vermeintliche Endstufe der Entwicklung im Namen. Und tatsächlich, an den Kameras scheint aktuell kein Weg an den beiden vorbeizuführen. Das Magazin CNET hat sich einen professionellen Fotografen ins Haus geholt und mit beiden Smartphones ausgestattet.

Die Ergebnisse sind natürlich wie so oft subjektiv zu bewerten. Jeder Hersteller hat hier seine eigenen Einstellungen, die unterschiedliche gut bei den Nutzern ankommt. CNET kührt das iPhone 15 Pro Max zum Sieger, doch seht euch die Ergebnisse ruhig selbst an und entscheidet im Anschluss.

Wie seht ihr das: Seid ihr mit der Kamera des neuen iPhone 15 Pro Max zufrieden oder seht ihr Verbesserungspotential? Vielleicht gefällt euch sogar Samsungs Ansatz besser. Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

