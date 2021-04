Home Daybreak Apple Was kommt heute auf dem Apple-Event? | kann das iPhone 13 mmWave in Deutschland? | iPhone-Verkäufe sollen weiter zulegen – Daybreak Apple

Was kommt heute auf dem Apple-Event? | kann das iPhone 13 mmWave in Deutschland? | iPhone-Verkäufe sollen weiter zulegen – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Heute ist es also so weit: Das erste Apple-Event im Jahr 2021 findet statt. Zuletzt haben wir allerhand über das gehört, was angeblich heute Abend vorgestellt wird. Vielleicht erreichen uns und euch in letzter Minute noch einige weitere Gerüchte, aber spätestens um 20:00 Uhr wissen wir komplett und vollständig bescheid. Damit willkommen zum Überblick am Morgen.

Apple hält heute Abend deutscher Zeit seine Spring-Keynote 2021 ab. Wir werden natürlich wie immer über die Veranstaltung berichten, viele von euch werden sicher auch den Livestream schauen, den Apple überträgt.

Was wird vorgestellt?

Wohl ziemlich sicher ist, dass das iPad Pro 2021 vorgestellt wird. Allerdings müssen sich Kunden hier vielleicht auf leicht steigende Preise einstellen. Zudem könnte es sein, dass nur das 12,9-Zoll-Modell über alle Neuerungen verfügt, wie wir hier berichtet hatten.

Was kommt noch?

Es könnte auch sein, dass neben dem iPad Pro 2021 noch weitere iPads vorgestellt werden. So wurde etwa über die Präsentation eines neuen iPad Mini sowie eines neuen Einsteiger-iPad spekuliert, hier mehr dazu. Außerdem wäre es denkbar, dass Apple einen Service für Premium-Podcasts startet, für den Kunden bezahlen müssen, hier mehr zu Podcasts+.

iOS 14.5 verbessert die Batteriezustandsanzeige am iPhone 11

Wie seit einigen Wochen bekannt, bringt Apple mit dem Update auf iOS 14.5 eine Verbesserung der Anzeige des Batteriezustands. Nun hat sich bei einigen Testern der jüngsten Betas bereits eine erste Veränderung bei den an ihren Geräten angezeigten Geräten gezeigt, mehr dazu hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple verzichtet seit der Einführung des iPhone 12 auf ein Ladegerät im Lieferumfang. Nicht alle Verbraucher und auch die Aufsichtsbehörden mancherorts sind damit glücklich, wie wir hier berichtet hatten. Dennoch unterstreicht Apple immer wieder den ökologischen Effekt dieser Maßnahme. Aber wie sehr ist es Apple tatsächlich um die Ökologie gegangen und wie sehr war es die Ökonomie, die das Unternehmen zu dieser Handlung trieb? Ich zitiere hierzu aus Apple jüngstem Umweltfortschrittsbericht.

Das iPhone 13 könnte sich noch besser verkaufen als sein Vorgänger.

Mit Corona ist es schon merkwürdig. Apple konnte während der Krise fast überall stark zulegen und das Ende der Pandemie bringt möglicherweise weitere Höhenflüge hervor. Apple wird vom iPhone 13 möglicherweise noch mehr Modelle verkaufen als vom iPhone 12, das glauben zumindest einige Analysten, hier dazu mehr.

Das iPhone 13 soll mmWave nach Europa bringen.

mmWave = superschnelle Datenübertragungen überall dort, wo es 5G auf mmWave gibt – mit anderen Worten: Nicht in Deutschland. Heute nicht, morgen nicht und wohl auch übermorgen nicht, aber: Mit dem iPhone 13 wäre es wohl zumindest theoretisch möglich.

Ganz praktisch sage ich euch hiermit, dass wir am Ende unserer morgendlichen Ausgabe sind und uns morgen wieder hören.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!