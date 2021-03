Home Apple Wegen fehlendem Netzteil im iPhone-Lieferumfang: Apple wird in Brasilien mit Geldstrafe belegt

Wegen fehlendem Netzteil im iPhone-Lieferumfang: Apple wird in Brasilien mit Geldstrafe belegt

Gegen Apple wurde in Brasilien eine Geldbuße in Millionenhöhe verhängt. Grund dafür ist der Umstand, dass in dem Land nach wie vor das iPhone 12 ohne Ladegerät im Lieferumfang verkauft wird. Apple war von den Behörden bereits in dieser Angelegenheit kontaktiert worden, als ein entsprechendes Untersuchungsverfahren eingeleitet worden war.

Apple wurde in Brasilien mit einer Geldstrafe in Höhe von zwei Millionen Dollar belegt. Verhängt wurde die Geldbuße von der Procon-SP, der brasilianischen Behörde für Verbraucherrechte des Bundesstaates São Paulo. Diese möchte Apple damit dazu bringen, das iPhone 12 nicht länger ohne beiliegendes Ladegerät im Lieferumfang auszuliefern. Diese Änderung hat Apple im letzten Herbst nicht nur für das iPhone 12, sondern auch für alle anderen iPhone-Modelle umgesetzt.

Die Behörde hatte bereits vor Monaten ein Untersuchungsverfahren gegen Apple eingeleitet, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Verschärft wird die Problematik noch dadurch, dass das iPhone 12 in Brasilien deutlich teurer ist, als in den USA oder anderen westlichen Märkten. Das Smartphone kostet in dem lateinamerikanischen Land ab umgerechnet 1.008 Dollar, fällig für das iPhone 12 Mini. Hintergrund für diesen deutlich höheren Preis ist die deutliche Abwertung der brasilianischen Landeswährung im Verhältnis zum US-Dollar nach Ausbruch der Corona-Krise.

Apple muss brasilianisches Recht achten

Der leitende Direktor der Behörde Fernando Capez erklärte in einer Stellungnahme seiner Behörde, Apple müsse die Tatsache zur Kenntnis nehmen, dass in Brasilien robuste Rechte zum Schutz der Verbraucher gelten und diese Rechte respektieren. Apple war bis jetzt nicht zur einer Reaktion auf die Entscheidung der Regulierer zu bewegen. Das Unternehmen kann gegen den Entscheid vor einem Berufungsgericht angehen. Es ist unklar, ob Apple diesen Schritt gehen wird. In der Vergangenheit hat der Konzern außerhalb des Mutterlandes und bei kleineren Geldbußen nicht in jedem Fall alle Rechtsmittel in Gänze ausgeschöpft.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!