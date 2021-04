Home Apple Kommt morgen Apple Podcasts+ mit neuen Premiuminhalten?

Neben neuer Hardware könnte das morgige Event auch neue Services von Apple bringen. Im Gespräch ist im Vorfeld der digitalen Keynote nun einmal mehr ein neues Premium-Podcastangebot. Apple werden schon länger Pläne für ein ambitionierteres Podcast-Portfolio nachgesagt, bis jetzt entwickeln sich Apples Aktivitäten in dem Bereich aber denkbar langsam.

Der morgige Tag bringt auf dem ersten Apple-Event im Jahr 2021 womöglich nicht nur ein neues iPad Pro mit Mini-LED-Display. Auf dem Event könnte Apple auch einen neuen Service vorstellen. Die Rede ist von einem Premium-Podcastangebot. Diese Möglichkeit wird heute von Peter Kafka von Vox Media ins Gespräch gebracht. Apple werden schon lange Pläne zugeschrieben, sich mit einem eigenen Podcast-Abo auf die Jagd nach Hörern zu begeben, Apfelpage.de berichtete. Hierzu hat man bereits vor Jahren begonnen, Personen mit einschlägigen Erfahrungen im Audiobereich anzuwerben. Allerdings hätte Apple hier von Anfang an einen schweren Stand.

Kommt morgen Podcasts+?

Das neue Angebot könnte unter dem Namen Podcasts+ an den Start gehen. Völlig unklar ist, wie Apple die eigenen Inhalte vermarkten würde. Sie könnten über die Podcasts-App von Apple für iOS und Mac ausgespielt werden. Podcasts ist am iPhone noch immer der populärste Podcast-Player. Denkbar wäre auch ein Angebot im Rahmen von Apple One. Preislich wäre eine Gebühr von 4,99 Dollar respektive Euro nicht unwahrscheinlich.

Die Konkurrenz ist bei der Vermarktung exklusiver Inhalte allerdings bereits deutlich weiter. So hat etwa Spotify schon eine Reihe populärer Originals im Angebot, in denen etwa Michelle Obama, Bill Simmons oder Joe Rogan zu hören sind. Auch im deutschsprachigen Katalog von Spotify finden sich bereits eigene Originals, auch der Streamingdienst Deezer hat hier einiges im Angebot. Apple dagegen hat erst sehr wenige eigene Podcast-Originals im Programm und diese dienen weitgehend als Bonusmaterial für Apple TV+. In einer weiteren Meldung haben wir die inzwischen wenig ermutigende Lage Apples auf dem Podcastmarkt zusammengefasst.

