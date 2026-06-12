iOS 27: Großes Update für Apple Fotos

Apples Foto-App bekommt beinahe mit jeder neuen Hauptversion von iOS ein umfangreiches Update. So ist es auch in diesem Jahr: Apple Fotos profitiert mit am meisten von iOS 27. Das ist neu:

Neue und verbesserte KI-Werkzeuge

„Bereinigen“ war zu seiner Zeit eines der ersten KI-Features, das Apple vorstellte. Die Funktion, mit der nebensächliche Gegenstände aus Fotos herausgerechnet werden, bekommt unter iOS 27 ein Upgrade. Rekonstruktionen hinter entfernten Gegenständen sollen ab Herbst unauffälliger werden.

Mit „Erweitern“ führt Apple eine weitere KI-Funktion ein. Damit lassen sich Bilder in alle vier Richtungen um bis zu 25 Prozent erweitern, der entstandene Raum wird mit KI-generiertem Inhalt an das Foto angepasst.

Neu ist auch „Reframe“: Damit lässt sich der Aufnahmewinkel etwa bei Portraits nachträglich anpassen.

Fotos aus Videos erstellen

Um aus Videos einzelne Frames als Fotos zu speichern, braucht es seit fast zwei Jahrzehnten Drittanbieter-Apps. Unter iOS 27 bringt Apple dieses gefragte Feature endlich nativ in seiner Fotos-App unter.

Erweiterte Meta-Daten

Die Meta-Daten einzelner Aufnahmen lassen sich unter iOS 27 um Keywords und eine Sterne-Bewertung erweitern. Damit lassen sich zusammengehörige Bilder einfacher kategorisieren und über die Suchfunktion finden.

Apple überarbeitet „geteilte Alben“

Geteilte Alben können nach Fotos oder Videos gefiltert werden

Bilder aus geteilten Alben lassen sich intuitiver speichern

Geteilte Alben können ein Ablaufdatum von 30 Tagen bekommen

Mit einer speziellen Option „Gemeinsames Album erstellen“ in jedem Albummenü können Personen einfacher zu geteilten Alben eingeladen werden. Ab iOS 27 können auch Android – und Windows-Nutzer zu iCloud-Alben beitragen

Für geteilte Alben gibt es ein Aktivitätsprotokoll

Auf Bilder in geteilten Alben kann mit beliebigen Emojis reagiert werden

Kleinere Änderungen

Über ein neues Menü oben rechts können Alben direkt als Diashow gestartet werden. Bisher war das nur im Bereich „Erinnerungen“ möglich.

Im Bereich „Sonstige“ gibt es die beiden eneun Ordner „Von mir aufgenommen“ und „Ausweisdokumente“

Image Playground

Image Playground ist zwar kein Teil der Fotos-App, bekommt aber ebenfalls ein Update. Bestehende Fotos können nun kombiniert, bearbeitet und durch KI ergänzt werden. Die Eingabe erfolgt durch die Auswahl bestimmter Bereiche oder mit natürlichen Sprachbefehlen.

All diese Änderungen sind der Teil der ersten Entwickler-Beta von iOS 27. Die finale Version erwarten wir mit den neuen iPhones im September 2026.