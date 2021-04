Home Apple „Wo ist?“: VanMoof verriet Details zur Zusammenarbeit mit Apple

„Wo ist?“: VanMoof verriet Details zur Zusammenarbeit mit Apple

Verfasst von David Haydl // 20. April 2021 um 07:24 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Vor kurzem öffnete Apple sein „Wo ist?“-Netzwerk für die Verwendung von Dritten. Im Zuge dessen brachte VanMoof zwei Fahrräder heraus, die sich über die App aufspüren lassen. Der Hersteller erzählte jetzt in einem Interview, wie die Zusammenarbeit mit Apple war.

Schon bei der WWDC 2020 verlautbarte Apple, dass in Zukunft das „Wo ist?“-Netzwerk in der Zukunft geöffnet wird. Das ergibt auch Sinn, da Hersteller bei solchen Ankündigungen eine gewisse Vorlaufzeit brauchen. Nachdem die Aktion jetzt vor kurzer Zeit offiziell gestartet war, gab VanMoof preis, wie die Zusammenarbeit mit Apple verlief.

Apple und VanMoof: Kontakt bereits seit Juni 2020

Laut Job Stehmann, Leiter der Produktdesign-Abteilung bei VanMoof, sei der Fahrrad-Experte bereits seit vergangenen Juni mit Apple bezüglich der „Wo ist?“-Integration in Kontakt. Ein Entwickler habe in einem Forum das Interesse des Unternehmens an einer Partnerschaft kundgetan, woraufhin Apple die Hersteller kontaktiert habe. Danach sei es zu einem wöchentlichen Austausch gekommen.

Im weiteren Verlauf des Interviews ging es um die Frage, ob Apple harte Deadlines und Anforderungen stellte. Oft hört man nämlich, dass Kooperationen mit Partnern mit eigenartigen Anforderungen verbunden sind. Daraufhin antwortete Stehman, die eigene Arbeitsweise habe ausgezeichnet mit den Bedingungen aus Kalifornien harmoniert. Der Austausch von Prototypen gestaltete sich ähnlich angenehm. So sei es ganz einfach möglich gewesen, die Prototypen vom VanMoof-Office in San Francisco zum Apple Park zu fahren.

Es ist spannend zu sehen, wie die Firma mit dem angebissenen Apfel mit ihren Partnern für das „Wo ist?“-Netzwerk umgeht. Es besteht also Grund zur Freude, dass weitere Zusammenarbeiten im Entstehen sind und das wir in den nächsten Monaten noch weitere „Wo ist?“-kompatible Gadgets sehen werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!