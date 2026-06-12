WhatsApp bringt den Multi-Account-Support Schritt für Schritt in die iOS-App. Damit ist es künftig möglich, mehrere Konten bequem auf einem Gerät zu verwalten. An der Funktion hatte der Meta-Messenger schon lange gearbeitet.



Auf dieses Feature haben WhatsApp-Nutzer schon gefühlte Ewigkeiten gewartet: Nutzer können künftig mehrere Konten innerhalb einer einzigen App verwalten. Die Unterstützung für mehrere Accounts wird derzeit schrittweise über die App-Store-Version von WhatsApp verteilt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte WhatsApp die Funktion mit ausgewählten Beta-Testern erprobt. Hinweise auf die Entwicklung waren zuvor im Quellcode der Anwendung entdeckt worden. Nun beginnt die breitere Einführung für iPhone-Nutzer.

Feature rollt in Wellen aus

Mit der neuen Funktion lassen sich sowohl zusätzliche Telefonnummern registrieren als auch bestehende WhatsApp-Konten verknüpfen. Der Wechsel zwischen den einzelnen Accounts erfolgt direkt über das Kontomenü innerhalb der App.

Ob die Funktion bereits verfügbar ist, können Nutzer in den Einstellungen überprüfen. Dort erscheint im Bereich „Konto“ eine neue Option zum Hinzufügen weiterer Konten.

Für die Einrichtung stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Nutzer können entweder eine neue Telefonnummer registrieren oder ein bestehendes WhatsApp-Konto über einen QR-Code mit der App verbinden.

WhatsApp hatte die Einführung der Multi-Account-Unterstützung bereits vor einigen Monaten angekündigt. Wie bei vielen neuen Funktionen erfolgt die Freischaltung jedoch schrittweise. Daher steht das Feature bislang nicht auf allen Geräten gleichzeitig zur Verfügung.

Die Mehrkonten-Unterstützung zählt seit Jahren zu den meistgewünschten Funktionen der iPhone-Nutzer. Vor allem Personen, die private und berufliche Telefonnummern parallel verwenden, mussten bislang auf separate Geräte oder Umwege zurückgreifen.

Parallel arbeiten die Entwickler des Messengers weiterhin an weiteren Neuerungen. Dazu gehört unter anderem ein Benutzernamenssystem, mit dem Nutzer künftig auch ohne Weitergabe ihrer Telefonnummer gefunden und kontaktiert werden können.