Unter iOS 27 gibt es auch eine kleine, aber durchaus nützliche Verbesserung bei Apple Pay. Nutzer können die Bezahlkarte während des Zahlungsvorgangs nun schneller und bequemer wechseln. Zudem werden zusätzliche Infos zur ausgewählten Karte leichter zugänglich.



Apple überarbeitet mit iOS 27 den Bezahlvorgang von Apple Pay in Apps und auf Webseiten. Die neue Benutzeroberfläche soll die Auswahl von Zahlungsmethoden vereinfachen und Nutzern mehr relevante Informationen direkt während des Bezahlvorgangs anzeigen.

Künftig können Nutzer direkt auf der Apple-Pay-Oberfläche zwischen ihren hinterlegten Karten wechseln, indem sie einfach nach links oder rechts wischen. Alternativ lässt sich eine Karte antippen, um eine übersichtliche Rasteransicht mit allen verfügbaren Zahlungsmitteln in Apple Wallet aufzurufen.

Mehr Infos zu den Karten

Zusätzlich zeigt Apple Pay künftig mehr Informationen zu den einzelnen Karten an. Dazu gehören unter anderem Bonusprogramme, verfügbare Guthaben, Kontostände von Debitkarten sowie mögliche „Später bezahlen“-Optionen. Nutzer sollen dadurch ihre Zahlungsentscheidung besser auf die jeweilige Situation abstimmen können. Dies wird natürlich nur funktionieren, sofern der Kartenanbieter diese Informationen auch mit Apple geteilt hat.

Auch Händler und App-Entwickler erhalten mehr Möglichkeiten, den Bezahlbildschirm individuell anzupassen. Je nach Bestellvorgang können zusätzliche Informationen eingeblendet werden, die für den Abschluss des Kaufs erforderlich sind.

Die Überarbeitung reagiert auf Kritik an der bisherigen Apple-Pay-Oberfläche in iOS. Viele Nutzer empfanden den Wechsel zwischen verschiedenen Zahlungsmitteln als wenig intuitiv. Wer bislang auf eine Karte tippte, landete häufig versehentlich in der Adressverwaltung, während für den eigentlichen Kartenwechsel ein separater Button verwendet werden musste.

Mit iOS 27 vereinfacht Apple diesen Prozess deutlich. Die neue Bedienung soll schneller verständlich sein und die Auswahl der gewünschten Zahlungsmethode unmittelbar auf dem Hauptbildschirm ermöglichen.