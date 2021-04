iPhone 11 unter iOS 14.5 jetzt mit besseren Batteriezustandswerten, bei euch auch?

Das iPhone 11 erhält mit dem Update auf iOS 14.5 auch eine überarbeitete Version der Berechnung des Batteriezustands. Hier war es in der Vergangenheit zu Fehlern bei der Angabe der maximalen Akkukapazität gekommen. Diese scheinen sich nun erledigt zu haben, zumindest berichten einige Nutzer bereits über eine veränderte Anzeige. Wie sieht es bei euch aus?

Apple hat mit dem Update auf iOS 14.5 auch eine Änderung bei der Berechnung des Batteriezustands eingeführt. Diese Neuerung ist vor einigen Wochen erstmals in einer der jüngeren Betas entdeckt worden, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Die Überarbeitung wurde nötig, da es in der Vergangenheit zu fehlerhaften oder nicht plausiblen Angaben der maximalen Akkukapazität am iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max gekommen war.

Mit diesem Wert gibt Apple unter Einstellungen > Batterie > Batteriezustand an, in welchem Zustand der Akku gemessen an seiner maximalen Speicherkapazität ist. Naturgemäß sinkt der Wert im Laufe der Zeit. Allerdings schien Apple mit dem Update auf iOS 14.5 einen Fehler beseitigen zu müssen, der eine in vielen Fällen zu rasch gesunkene Kapazitätsanzeige korrigiert.

Nach dem Update auf iOS 14.5 erhält der Nutzer die Information über die Neuberechnung. Diese kann einige Wochen dauern. Erste Berichte von Anwendern, unter anderem eines Entwicklers und Autors für 9to5Mac zeigen nun, dass sich die Anzeige bei Nutzern des iPhone 11 (Affiliate-Link) schon ändert.

My phone has finished its battery calibration (part of iOS 14.5 for 11 series phones).

I went from 86% reported maximum capacity to 90%. So there’s that. pic.twitter.com/g5mttxbkiZ

— Benjamin Mayo (@bzamayo) April 11, 2021