iOS 14.5 bringt neues Akku-Optimierungstool für einige iPhones

Apple bringt mit iOS 14.5 eine neue Funktion zur Optimierung der Energieverwaltung. Diese soll dabei helfen, die Daten zur maximalen Kapazität des Akkus präziser zu machen und läuft im Hintergrund. Das Feature wird aktuell aber nicht für alle iPhones angeboten.

Mit dem Update auf iOS 14.5 bringt Apple ein neues Feature zur Optimierung des Power-Managements des iPhones. Diese Funktion zeigte sich erstmals im Code der jüngsten Beta 6, die heute Abend veröffentlicht wurde.

Mit diesem neuen Tool wird die Batterienutzung neu kalibriert, woraus sich eine bessere Übersicht über den Zustand des Akkus eines iPhones ergeben soll. Interessant ist, dass Apple sogar schon ein Supportdokument online hat, in dem das neue Feature beschrieben wird.

Neue Funktion startet zunächst nicht für alle iPhones

Allerdings wird die Funktion aus noch unbekannten Gründen zunächst nicht für alle Nutzer angeboten. Apple schreibt hierzu:

iOS 14.5, coming later this spring, includes an update where the battery health reporting system will recalibrate maximum battery capacity and peak performance capability on iPhone 11, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 Pro Max to address inaccurate estimates of battery health reporting for some users. Symptoms of this bug include unexpected battery drain behavior or, in a small number of instances, reduced peak performance capability. This inaccurate battery health reporting does not reflect an issue with actual battery health.

Ob und wann das Feature auch für weitere iPhone-Modelle starten wird, bleibt einstweilen noch offen.

