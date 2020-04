Wäre schade: Homescreen-Widgets doch erst mit iOS 15?

Seit einigen Tagen tragen wir uns mit der Hoffnung auf Homescreen-Widgets am iPhone. iOS 14 könnte dieses neue Feature bringen, doch möglicherweise dauert es noch etwas länger, bis ein Feature, aufs iPhone kommt, das unter Android schon lange dazu gehört.

Apple könnte endlich frei bewegliche Widgets auf den Homescreen bringen, diese Hoffnung befeuerten kürzlich verschiedene Berichte, die sich auf den frühen Code von iOS 14 stützten. Danach würde Apple endlich eine Funktionalität für das iPhone adaptieren, die unter Android schon lange verfügbar ist. Sogar erste Demonstrationen von iOS-Homescreen-Widgets tauchten in den letzten Tagen bereits auf, wenn diese wohl auch eher Marke Eigenbau sein dürften. Aber vielleicht müssen sich iPhone-Nutzer noch länger gedulden?

What I’ve been told about widgets in iOS 14:

No current internal builds actually feature home-screen widgets, nor is there a feature flag for engineers.

BUT

– Apple has been working on this

– Third-party widgets in Control Center also an option

Probably more for iOS 15. pic.twitter.com/gfB3N5Ya7F

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 10, 2020