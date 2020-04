iOS 14: Kommen endlich echte, frei verschiebbare Homescreen-Widgets?

iOS 14 kommt womöglich erstmals mit frei beweglichen Widgets auf dem Homescreen. Das Feature heißt Apple-intern offenbar Avocado und könnte eine lang ersehnte Änderung der iOS-Oberfläche werden.

iOS 14 bringt womöglich eine Neuerung, die schon seit vielen Jahren immer wieder von zahlreichen Nutzern gefordert wurde: Apple könnte erstmals echte Widgets direkt auf dem Homescreen ermöglichen, das zumindest deuten weitere Funde in iOS 14 an. Danach wäre es in Zukunft möglich, diese Widgets frei auf dem Homescreen zu bewegen, ebenso wie aktuell schon Icons von Apps. Widgets gibt es bereits unter iPadOS, die Möglichkeiten der individuellen Konfiguration sind aber noch begrenzt.

Auch unter iOS 14 wäre es möglich, dass Apple Einschränkungen aufrecht erhält oder nur bestimmte Widgets auf dem Homescreen zulässt wie etwa die eigenen für Wetter oder Kalender.

Ob und wann auch Dritthersteller-Widgets auf den Homescreen kommen, bleibt abzuwarten. Eine weitere mögliche Neuerung, die auf Twitter in Screenshots beschrieben wird, wird von einigen Nutzern sicher gefeiert werden, während andere sie weniger spannend finden dürften: Dabei geht es darum, Hintergrundbilder des Nutzers besser durchsuchbar zu machen und die Darstellung auf dem Homescreen anzupassen.

Nutzer sollen ihre Hintergründe künftig in Sammlungen sogenannter „Collections“ sortieren können. Dass der Homescreen unter iOS 14 sich womöglich künftig etwas vielfältiger zeigen wird, wurde schon vor einigen Wochen klar, als erste Hinweise auf eine zusätzliche Seite aufgetaucht waren, auf der alle Apps aufzufinden sein sollen, https://www.apfelpage.de/news/ios-14-erhaelt-neue-smarte-homescreen-seite-fuer-alle-installierten-apps/. Diese Apps-Seite wird sich wohl nach verschiedenen smarten Kriterien wie Häufigkeit der Benutzung ordnen lassen.

