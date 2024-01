Home Apple Vision Pro: Schon 180.000 Geräte verkauft?

Apples Vision Pro war bereits kurz nach Start der Vorbestellungen ausverkauft. Inzwischen sind die Liefertermine bis in den März vorgerückt. Laut Schätzungen hat Apple bald schon fast die Hälfte der Menge an Einheiten verkauft, die für das gesamte Jahr veranschlagt wurde.

Apples Vision Pro kann es in Sachen Verkaufszahlen natürlich nicht mit dem iPhone oder anderen Apple-Produkten aufnehmen, die Nachfrage ist allerdings sehr lebendig. Apple hat am ersten Wochenende nach Start der Vorbestellungen bereits rund 180.000 Einheiten verkauft, so der Analys in Chi Kuo in einer aktuellen Einschätzung. Diese Geräte, die erst ab nächstem Freitag, dem 02. Februar ausgeliefert werden, werden ihre Empfänger aber teils erst nach Wochen bis Monaten erreichen, derzeit sind Liefertermine erst ab März erhältlich.

Mehr Nachfrage als Angebot?

Die Vision Pro ist in der Fertigung eine Herausforderung für Apple, vor allem aber seine Zulieferer, vor dem Marktstart war auch immer wieder von Verzögerungen aufgrund von Fertigungsproblemen die Rede gewesen. Prognosen gingen davon aus, dass Apple nur rund 400.000 Einheiten des Geräts im ersten Jahr würde absetzen können.

Ming Chi Kuo schätzt nun, dass auch 500.000 Geräte im Jahr 2024 noch realistisch sein könnten. Damit wären aber noch immer bald die Hälfte der für das erste Jahr verfügbaren innerhalb von Tagen oder Wochen nach der Öffnung der Vorbestellungen verkauft. Wann die Fertiger die Produktionskapazitäten anpassen können, ist nicht klar, davon wird wohl auch entscheidend abhängen, wann Apple das Gadget in weiteren Märkten in den Handel bringen wird.

Nachtrag

Startdatum der Verkäufe im Text korrigiert.

