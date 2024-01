Home Daybreak Apple Vision Pro geht weg wie nichts | das bessere AirDrop | offenes NFC am iPhone – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die NFC-Schnittstelle wird wohl bald in Europa für Dritte geöffnet. Ein schnelles Ende für Apple Pay müssen Kunden aber kaum fürchten. Tatsächlich dürfte sich der Effekt in Grenzen halten. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Es hat Jahre gedauert und hätte eigentlich bereits mit Einführung von NFC am iPhone der Fall sein müssen, Die vom Prinzip eigentlich als offene Schnittstelle gedachte Technik war für bestimmte Funktionen wie Zahlungen lange von Apple verrammelt, in der Folge mussten etwa Banken auf Apple Pay setzen, wenn sie Zahlungen komfortabel per iPhone ermöglichen wollten – und damit einen kleinen Betrag pro jeder getätigten Transaktion an Apple zahlen. Nun ja, mit Datenschutz und Menschenliebe wird man eben nicht der wertvollste Konzern der Welt.

Weil das aber massiv wettbewerbsschädlich ist, war der EU diese Praxis schon lange ein Dorn im Auge und nun zeigt der Druck wohl endlich Wirkung: NFC am iPhone wird geöffnet, zumindest in Europa, hier die Infos. Für eine merkbare Verlagerung der Nutzungsgewohnheiten dürfte dieser Apple abgepresste Schritt ungefähr sechs Jahre zu spät kommen.

Die Vision Pro geht weg wie nichts

Apples Vision Pro kommt zwar nicht an Verkaufszahlen von iPhone und Co. heran, doch die Nachfrage übersteigt schon auf den ersten Metern das Angebot. Kunden in den USA nehmen offenbar so viele Geräte ab, wie sie nur kriegen können, Apple indes hat gar nicht so viele Brillen produzieren lassen können, wie man verkaufen könnte, hier die Details..

WhatsApp macht das bessere AirDrop

Zugegeben, AirDrop ist eine schöne Sache – zwischen zwei iPhones – oder auch zwischen iPhone und Mac. Dumm nur, wenn man Daten mit jemandem austauschen möchte und der hat leider kein iPhone. Da muss die Datei dann erstmal rein in die Cloud und von der anderen Person wieder heraus gesaugt werden, nicht sehr praktisch. WhatsApp bastelt an einer Funktion, die so etwas wie AirDrop auch mit Nicht-Apple-Nutzern möglich macht, hier die Infos.

Was sonst noch wichtig war

Apple TV+ bekommt wieder neues Futter, was es beim Streamingdienst von Apple bald neues gibt, dazu hier mehr.

Es gibt auch neue Updates und zwar sind dies iOS 17.3 und iPadOS 17.3, macOS Sonoma 14.3, watchOS 10.3, tvOS 17.3 und die HomePod-Software 17.3.

Die Updates für iPhone und Mac solltet ihr zügig einspielen, warum, das lest ihr hier.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in einen verregneten Januarmorgen wünschen.

