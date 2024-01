Home Betriebssystem Auch macOS Sonoma 14.3 mit geteilten Playlisten für alle Nutzer veröffentlicht

Auch macOS Sonoma 14.3 mit geteilten Playlisten für alle Nutzer veröffentlicht

Apple hat heute Abend auch macOS Sonoma 14.3 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update bringt die geteilten Playlisten von Apple Music auf den Mac und ergänzt zusätzliche Informationen zur Garantieabdeckung.

Apple hat am heutigen Abend auch macOS Sonoma 14.3 für alle Nutzer zur Verfügung gestellt. Das Update kann ab sofort geladen und installiert werden. Wenn die Aktualisierung bei euch noch nicht angezeigt wird, wartet noch ein wenig, da die Updates von Apple in Wellen ausgerollt werden.

Apple ergänzt die geteilten Playlisten

Mit dem Update auf macOS Sonoma 14.3 ergänzt Apple die geteilten Playlisten in Apple Music nun auch auf dem Mac, sie sind ich in iOS 17.3 und iPadOS 17.3 enthalten, diese Updates wurden ebenfalls heute Abend von Apple veröffentlicht. Zu Songs in den Playlisten können Emojis hinzugefügt werden, die von allen Nutzern gesehen werden, die die Playlist teilen.

Darüber hinaus fügt macOS Sonoma 14.3 zusätzliche Informationen über den AppleCare-Status von Geräten hinzu, die mit der eigenen Apple-ID verbunden sind.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!